Banken Wie die Schweiz eine neue Großbankenkrise verhindern will

Mehr Macht für die Finanzaufsicht, bessere Koordination unter den Behörden: Das empfehlen Experten, um ein Debakel wie bei der Credit Suisse künftig zu verhindern.

Der Zusammenbruch der Credit Suisse und die anschließende Übernahme durch die UBS haben in der Schweiz eine neue Debatte über Sicherheiten für Banken ausgelöst. (Foto: dpa) Schweizer Großbanken

Zürich 168 Milliarden Franken – umgerechnet mehr als 170 Milliarden Euro: Diese Summe musste die Schweizer Nationalbank (SNB) auf dem Höhepunkt der Bankenkrise Mitte März der Credit Suisse leihen. Nur so konnte die einst zweitgrößte Schweizer Bank vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Einen großen Teil dieser Liquiditätshilfen gewährte die SNB ohne im Gegenzug Sicherheiten von der Credit Suisse zu erhalten. Im Fall einer Pleite hätte daher auch der Schweizer Steuerzahler Milliarden verlieren können.

Die Schweizer Politik will deshalb verhindern, dass die UBS, irgendwann in eine ähnliche prekäre Lage gerät. Ein Expertengremium aus Forschern, Bankern und Wirtschaftsvertretern hat am Freitag Lehren aus dem Credit-Suisse-Debakel und passende Reformvorschläge veröffentlicht.