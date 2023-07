Bankenaufsicht Deutsche Bank muss wieder Bußgeld zahlen – US-Notenbank verhängt Millionenstrafe

New York, Frankfurt Die amerikanische Notenbank Fed hat gegen die Deutsche Bank ein Bußgeld von 186 Millionen US-Dollar verhängt. Die US-Bankenaufseher begründeten dies in einer Mitteilung damit, dass die Deutsche Bank Defizite im Bereich der Geldwäsche- und Sanktionskontrolle zu langsam abgebaut habe.

Die Defizite betreffen unter anderem den Geldwäscheskandal um die estnische Niederlassung der Danske Bank. Die Fed hatte sie bereits 2015 und 2017 festgestellt und Besserungen angemahnt. Die nun erlassene Anordnung verpflichtet die Deutsche Bank dazu, die Verbesserung ihrer Kontrollsysteme zu priorisieren.

In einer separaten Mitteilung bescheinigte die Fed der Bank „einige Fortschritte“ bei der Behebung von Defiziten im Bereich der Unternehmensführung, dem Risikomanagement und den internen Kontrollen. Dies gelte vor allem beim Umgang mit Liquiditätsrisiken. Die Bank müsse aber damit fortfahren, weitere Verbesserungen umzusetzen.

Die Deutsche Bank betonte in einer Stellungnahme, „ein starkes Risikomanagement hat für uns oberste Priorität“. Der Schwerpunkt liege dabei auf Kontrollen in den Bereichen Finanzkriminalität und Compliance. Das Institut begrüße, dass die „Federal Reserve die Fortschritte anerkennt, wie wir in den vergangenen Jahren unsere Prozesse verbessert und Schwachstellen bei den Kontrollen beseitigt haben“. Die Bank sei sich aber darüber bewusst, dass sie ihre Verbesserungsmaßnahmen „zeitnah“ abschließen müsse.

Zu diesen Maßnahmen zählen der Bank zufolge Verbesserungen bei der Überprüfung von Kunden und der Überwachung von Transaktionen. Die Bank habe seit 2019 viel in solche Kontrollen investiert. So sei das Team zum Schutz gegen Finanzkriminalität (AFC) weltweit um mehr als 25 Prozent auf über 2000 Mitarbeitende aufgestockt worden. „Angesichts der Dynamik, die wir in den vergangenen beiden Jahren entwickelt haben, sehen wir uns in einer guten Position, um den Erwartungen unserer Aufsichtsbehörden gerecht zu werden“, teilte die Bank mit.

Die Behebung von Kontrollmängeln steht auch weit oben auf der Prioritätenliste des seit Mai 2022 amtierenden Aufsichtsratschef Alex Wynaendts. Wegen mangelnder Fortschritte auf diesem Gebiet hatte er pauschal allen Vorständen einen kleinen Teil ihrer variablen Vergütung gekürzt.

Die Bedeutung des Themas wurde auch beim jüngsten Vorstandsumbau des Instituts deutlich: Es kürte den für Compliance und Regulierungsfragen zuständigen Vorstand Stefan Simon zum neuen US-Chef. Damit sitzt der für solche Verbesserungen hauptverantwortliche Manager künftig in den USA.

Die Auswirkungen der Millionenstrafe auf das Halbjahresergebnis, das die Bank am Mittwoch veröffentlichen wird, dürften sich in Grenzen halten. Das verhängte Bußgeld sei größtenteils durch Rückstellungen aus früheren Quartalen abgedeckt, teilte das Institut mit. „Die darüber hinaus gehenden Belastungen bewegen sich innerhalb des Kostenausblicks der Bank für das zweite Quartal“, sagte ein Sprecher.

