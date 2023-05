Die Papiere der Pacwest verloren rund 60 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell hatte kurz zuvor noch betont, dass das Bankensystem „robust“ sei.

Der Kurs der Bank ist nachbörslich stark eingebrochen. (Foto: Bloomberg) Pacwest

Denver Nur wenige Stunden nachdem die US-Notenbank Fed eine weitere Zinserhöhung verkündet hat, sind Regionalbanken erneut stark unter Druck geraten. Die Pacwest aus Los Angeles brach nachbörslich um rund 60 Prozent ein. Das Institut suche einen Käufer und erwäge andere strategische Möglichkeiten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das hat Anleger offenbar verschreckt.

Auch andere regionale Geldhäuser gerieten mit in den Abwärtsstrudel. Die Western Alliance aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona verlor nachbörslich rund 30 Prozent. Die Papiere der Western Alliance haben damit seit Jahresanfang gut 90 Prozent an Wert eingebüßt. Zions aus Salt Lake City in Utah gab zehn Prozent nach.

