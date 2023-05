Die Aktien der Regionalbanken sind nach der Fed-Zinserhöhung stark eingebrochen. Die Papiere der Pacwest verloren am Donnerstag im frühen Handel mehr als 40 Prozent.

Der Kurs der Bank ist nachbörslich stark eingebrochen. (Foto: Bloomberg) Pacwest

Denver Die Turbulenzen bei den US-Regionalbanken halten nach der Pleite First Republic an: Die Zukunft der angeschlagenen Pacwest aus Los Angeles ist ungewiss. Das Unternehmen hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass es von mehreren potenziellen Partnern und Investoren angesprochen worden sei. Die Gespräche liefen noch. „Das Unternehmen wird weiterhin alle Optionen prüfen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Zur Debatte stehe auch ein Verkauf, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg übereinstimmend unter Berufung auf Insider berichten.

Die Meldungen verschreckten Anleger. Die Aktie brach am Donnerstag im frühen Handel um mehr als 40 Prozent ein, nachdem das Papier bereits am Mittwoch nachbörslich rund 60 Prozent abgesackt war. Seit dem Beginn der regionalen Bankenkrise im März haben die Papiere damit fast 90 Prozent ihres Wertes verloren.

