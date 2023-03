Bankenkrise Bankaktien trotz Credit-Suisse-Rettung auf Talfahrt – AT-1-Anleihen verunsichern Investoren

Düsseldorf Der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an den Konkurrenten UBS hat am Montag zu keiner Beruhigung an den Märkten geführt. Die Aktien der Deutschen Bank verloren zum Handelsstart 8,5 Prozent, die der Commerzbank 6,5 Prozent.

Die Aktien der Credit Suisse brachen in Zürich um weitere 64 Prozent auf ein Rekordtief von 0,67 Franken ein. Das ist der größte Kurssturz der Firmengeschichte. Die Titel der UBS gaben 13 Prozent nach, so stark wie zuletzt vor drei Jahren.

Analysten führen die Talfahrt der Bankaktien vor allem darauf zurück, dass im Zuge der Rettung von Credit Suisse Inhaber von eigenkapitalähnliche Anleihen, sogenannte Additional-Tier-1-Anleihen (AT-1), einen Totalverlust erleiden. Die Papiere im Nominalwert von 16 Milliarden Franken werden auf Null abgeschrieben.

Die AT-1-Anleihen waren nach der Finanzkrise 2008 eingeführt worden. Sie sollen einen zusätzlichen Puffer bilden, damit Banken in Krisenzeiten nicht so schnell in die Knie gehen. Die Papiere werden in Aktien umgewandelt oder abgeschrieben, wenn die Kennzahlen einer Bank unter bestimmte Schwellen fallen.

Dass die Papiere bei der Credit Suisse komplett abgeschrieben werden, hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma am Sonntagabend entschieden. Sie begründete dies mit der „außerordentlichen staatlichen Unterstützung“ im Zuge der Übernahme durch die UBS.

Die Abschreibung bei Credit Suisse ist die bisher größte auf Papiere dieser Art. Insgesamt ist der Markt für AT-1-Anleihen in Europa rund 250 Milliarden Euro schwer. Das Engagement der Deutschen Bank bei AT-1-Anleihen der Credit Suisse sei „nahe Null“, teilte Deutschlands größte Bank am Montag mit.

Abschreibungen überraschen Investoren

Bislang wurden in Europa erst einmal AT-1-Bonds abgeschrieben: als 2017 die spanische Banco Popular von der Banco Santander für einen Euro übernommen wurde. Allerdings ging hier der Verlust von 1,35 Milliarden Euro AT-1-Anleihen einher mit der vollständigen Abschreibung des Eigenkapitals.

In der Regel sind die Aktionäre die ersten, deren Kapital aufgezehrt wird, bevor Anleihegläubiger drankommen. Diesen Punkt hatte Credit Suisse kürzlich auch in einer Präsentation für Investoren hervorgehoben. Die Ankündigung, dass die AT-1-Bonds von Credit Suisse abgeschrieben werden, die Aktionäre aber einen Kaufpreis von 3,25 Milliarden Dollar erhalten, hat viele Marktteilnehmer deshalb überrascht.

Grundsätzlich finden Experten es aber richtig, dass Inhaber von AT-1-Anleihen nun Verluste tragen müssen. „Diese Anleihen wurden für Momente wie diesen geschaffen. Ähnlich wie Katastrophenanleihen“, erklärte John McClain, Portfoliomanager bei Brandywine Global Investment Management. Die Anleger hätten gewusst, dass damit hohe Risiken verbunden seien.

Anleger sind beunruhigt

Der Zusammenschluss von UBS und Credit Suisse lindere zwar die Sorgen, dass die Krise auf andere Institute überschwappe, erklärten die Analysten der Citigroup. Mittel- bis langfristig werde die Rettungsaktion aber zu höheren Refinanzierungskosten für Banken führen.

„Der Deal hat bei einigen Anleihegläubigern zu erheblichen Verlusten geführt“, kommentierte Marvin Chen, Analyst bei Bloomberg Intelligence. „Die Anleger in der Region dürften ihr Engagement in Bezug auf Finanzmarktturbulenzen und Risiken neu bewerten.“

Bereits im asiatischen Aktienhandel war es deshalb zu einem Ausverkauf von Bankaktien gekommen. Besonders unter Druck standen die Titel der HSBC, die in Hongkong um bis zu 6,6 Prozent nachgaben und damit so stark wie seit fast sechs Monaten nicht. Die AT-1-Anleihen der Bank fielen um mehr als fünf Cent. Für Standard Chartered ging es in Hongkong bis zu 5,6 Prozent abwärts. Der japanische Bankenindex rutschte um 1,9 Prozent ab. Hongkongs Hang Seng Index fiel um 2,7 Prozent.

