Milliardenverluste bei eigenkapitalähnlichen Credit-Suisse-Anleihen schockieren die Anleger – die EZB steuert gegen. Die Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank fallen deutlich.

Die UBS hat die Credit Suisse übernommen. (Foto: Reuters) Logo der Credit Suisse

Frankfurt, Zürich Der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an den Konkurrenten UBS hat die Märkte am Montag nicht beruhigt. Die Aktien der Credit Suisse brachen in Zürich zeitweise um weitere 64 Prozent auf ein Rekordtief von 0,67 Franken ein. Das ist der größte Kurssturz der Firmengeschichte. Die Titel der UBS gaben zunächst 13 Prozent nach, so stark wie zuletzt vor drei Jahren.

Auch die Aktien weiterer Banken fielen teils deutlich: Die Titel der Deutschen Bank verloren zum Handelsstart 8,5 Prozent, die der Commerzbank 6,5 Prozent. Im Verlauf holten sie einen Teil der Verluste wieder auf. Gegen Mittag zählten beide Aktien zwar noch immer zu den Schlusslichtern im Deutschen Aktienindex Dax, das Minus verkleinerte sich aber auf 2,5 Prozent beziehungsweise drei Prozent.

