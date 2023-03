Bankenkrise Credit Suisse findet „wesentliche Mängel“ in Finanzberichten und streicht Konzernleitung die Boni

Die internen Kontrollen seien nicht angemessen gewesen und hätten zu Fehlern in den Finanzberichten 2021 und 2022 geführt. Eine wirksame Risikobewertung hätte deswegen gefehlt.

In der aktuellen Krise kürzt das Geldinstitut auch die Vergütung der Geschäftsleitung. (Foto: Reuters) Credit Suisse mit Schweiz-Flagge

Zürich Die Credit Suisse Group AG hat für die Geschäftsjahre 2022 und 2021 „wesentliche Mängel“ in ihrer finanziellen Berichterstattung festgestellt und die Arbeit an der Behebung dieser Mängel begonnen. In diesen beiden Jahren „waren die internen Kontrollen der Gruppe für die Finanzberichterstattung nicht angemessen“, so die Credit Suisse in ihrem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht. „Die Geschäftsleitung ist dementsprechend auch zu dem Schluss gekommen, dass unsere Offenlegungskontrollen und -verfahren nicht angemessen waren.“

Die Bank sah sich vergangene Woche gezwungen, die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts zu verschieben, nachdem die US-Aufsichtsbehörden in letzter Minute Nachfragen hatten. Die festgestellten wesentlichen Mängel beziehen sich auf das Versäumnis, wirksame Risikobewertungen in der Rechnungslegung zu erstellen und beizubehalten, teilte die Bank mit.

„PwC, die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die in diesem Geschäftsbericht enthaltene Abrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft hat, hat ein negatives Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung der Gruppe zum 31. Dezember 2022 abgegeben“, so die Credit Suisse. Auf die aktuelle Krise reagiert die Schweizer Bank auch mit einer Streichung ihrer gesamten Boni. Konzernchef Ulrich Körner und seine Kolleginnen und Kollegen erhalten für 2022 lediglich die fixe Vergütung, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht der Schweizer Großbank hervorgeht. Körner, der Ende Juli zum CEO befördert wurde, kommt damit noch auf 2,5 Millionen Franken. Sein Vorgänger Thomas Gottstein strich nach einer Bonus-Kürzung für 2021 ein Gesamtgehalt von 3,75 Millionen Franken ein. Auch der Rest der Konzernleitung bekommt die Probleme des Instituts in der eigenen Geldbörse zu spüren. Die 18 Mitglieder des Gremiums erhalten für 2022 insgesamt 32,2 Millionen Franken. Im Jahr davor beliefen sich Fixgehälter und Boni der Geschäftsleitung noch auf insgesamt 38,1 Millionen Franken. Auch Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann verzichtet auf einen Teil seines Honorars. Lehmann wurde für den Zeitraum von April 2022 bis April 2023 eine Vergütung von drei Millionen Franken zugesprochen. Auf der Generalversammlung der Bank wird für die folgende Amtsperiode eine niedrigere Gesamtvergütung vorgeschlagen. Die Bank plant, den Aktienanteil der Vergütung des Präsidenten von 33 auf 50 Prozent zu erhöhen. Mehr: Credit-Suisse-Aktie fällt nach SVB-Pleite auf Rekordtief