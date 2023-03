 Bankenkrise: Credit Suisse leiht sich bis zu 50 Milliarden Franken bei Schweizer Nationalbank

Die krisengeplagte Großbank will „die Liquidität präventiv stärken“ wie sie in der Nacht per Ad-Hoc-Mitteilung sagte. Wenige Stunden zuvor hatte sie Stützmaßnahmen noch abgelehnt.

Stellt der Credit Suisse im Ernstfall Hilfe in Aussicht. (Foto: imago images/Andreas Haas) Eingangsbereich der Schweizerischen Nationalbank

Zürich Überraschende Wendung bei der Credit Suisse: Die angeschlagene Schweizer Bank wolle nun doch Kredite der Schweizer Nationalbank (SNB) in Anspruch nehmen, in Höhe von bis zu 50 Milliarden Franken (50,7 Milliarden Euro). Das teilte das Finanzinstitut in der Nacht zum Donnerstag per Ad-Hoc-Mitteilung mit. Dadurch wolle die Bank „die Liquidität präventiv stärken“, hieß es bei der Bank. Die Kredite würden aus zwei verschiedenen Programmen der SNB kommen und seien voll besichert.

Mit dem Schritt ist die Credit Suisse die erste global systemrelevante Bank seit der Finanzkrise, die eine maßgeschneiderte Rettungsleine erhält.



Am Mittwochabend hatte die Schweizer Nationalbank der krisengeplagten Credit Suisse zugesagt, sie im Ernstfall mit frischem Geld zu versorgen. „Die SNB wird im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung stellen“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Institutionen.