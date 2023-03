Bankenkrise Credit Suisse stößt auf „wesentliche Mängel“ bei internen Kontrollen

Die Schweizer Großbank rügt ihre eigene Überprüfung der Rechnungslegung. Investoren sind verunsichert. Die Bank kämpft weiter mit Abflüssen von Kundengeldern.

In der aktuellen Krise kürzt das Geldinstitut auch die Vergütung der Geschäftsleitung. (Foto: Reuters) Credit Suisse mit Schweiz-Flagge

Zürich Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 „wesentliche Mängel“ in ihrer finanziellen Berichterstattung festgestellt und die Arbeit an deren Behebung begonnen. In diesen beiden Jahren „waren die internen Kontrollen der Gruppe für die Finanzberichterstattung nicht angemessen“, so die Credit Suisse in ihrem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht. „Die Geschäftsleitung ist dementsprechend auch zu dem Schluss gekommen, dass unsere Offenlegungskontrollen und -verfahren nicht angemessen waren.“

Die Bank sah sich vergangene Woche gezwungen, die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts zu verschieben, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC in letzter Minute Nachfragen hatte. Die festgestellten wesentlichen Mängel beziehen sich auf das Versäumnis, wirksame Risikobewertungen in der Rechnungslegung zu erstellen und beizubehalten, teilte die Bank mit. Diese Versäumnisse hatte die SEC festgestellt, nachdem Fehler in der Kapitalflussrechnung in den Jahren 2019 und 2020 aufgetaucht waren.