Bankenkrise Deutsche Bank: Aktie stürzt zweistellig ab

Investoren trennen sich in großem Stil von Bankaktien, was vor allem die größte deutsche Geschäftsbank trifft. Anleger befürchten: die Krise ist noch nicht vorbei.

Investoren trennten sich am Freitag in Scharen von Anteilsscheinen am größten deutschen Kreditinstitut. (Foto: dpa) Aktien der Deutschen Bank

Frankfurt Die Zwangsfusion der taumelnden Schweizer Großbank Credit Suisse mit der UBS hat nur für kurze Zeit für etwas mehr Ruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Am Freitag brachen Aktien der Deutschen Bank bis gegen Mittag um mehr als 13 Prozent ein, Anteile an der Commerzbank verbilligten sich um mehr als acht Prozent. Die beiden Aktien waren die Schlusslichter im Deutschen Aktienindex Dax.

Wie groß die Unruhe der Investoren ist, zeigt auch ein Blick auf Kreditausfallversicherungen der Institute: Die Risikoprämien von Credit Default Swaps (CDS) der Deutschen Bank, mit denen Anleger sich gegen einen Zahlungsausfall des Instituts absichern können lagen am Mittwoch noch bei 1,42 Prozentpunkten. Am Freitag kosteten diese nach Angaben des Datenanbieters S&P Global Market Intelligence 2,22 Prozentpunkte. Das bedeutet, Anleger mussten für die Absicherung eine zehn Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche-Bank-Anleihen 220.000 Euro bezahlen.