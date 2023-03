Bankenkrise Die First Republic Bank im Sog der SVB-Pleite

Die kalifornische Regionalbank prüft laut einem Bericht einen Verkauf, die Aktie bricht um mehr als 30 Prozent ein. US-Großbanken wollen dem Institut helfen.

Die Aktie der First Republic Bank stürzte am Mittwoch um mehr als 30 Prozent ab. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

New York Die Angst vor weiteren Bankenpleiten ist nicht gebannt: Der Aktienkurs der kalifornischen First Republic Bank verlor am Donnerstag zwischenzeitlich bis zu 36 Prozent. Grund waren Berichte, die Bank erwäge verschiedene Optionen, um die eigenen Finanzen zu stärken – darunter auch einen Verkauf.

„Normalerweise würde eine Überschrift über einen möglichen Verkauf die Aktie stützen“, schreibt der Analyst von Keefe, Bruyette and Wodds. „Aber die potentiellen Konto-Abflüsse nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bringen First Republic in eine schwierigen Lage“. Ein Verkauf wäre wahrscheinlich ungünstig für die aktuellen Aktionäre, weil die derzeitige Bewertung sehr niedrig sei.

Nach einem Bericht des Wall Street Journal arbeiten derzeit JP Morgan, Morgan Stanley und andere Großbanken an möglichen Hilfen für First Republic. Das hat dem Aktienkurs leicht geholfen. Dennoch lag die Aktie am späten Donnerstagnachmittag zum Mittag immer noch um mehr als 20 Prozent im Minus. Es kostete etwa 24 Dollar.