 Bankenkrise : Fünf-Millionen-Euro-Geschäft könnte Deutsche-Bank-Kurssturz ausgelöst haben

Die Aktie des Geldhauses fiel am Freitag deutlich.

Frankfurt Finanzaufseher untersuchen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Handel mit Credit Default Swaps (CDS) der Deutschen Bank, von dem sie vermuten, dass er am Freitag einen weltweiten Ausverkauf von Bankaktien ausgelöst haben könnte.

Dabei handelte es sich um eine Transaktion im Umfang von rund fünf Millionen Euro, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aufsichtsbehörden hätten mit Marktteilnehmern über diese Transaktion gesprochen, heißt es.

Mit Kreditausfallversicherungen können sich Anleger gegen den Zahlungsausfall eines Unternehmens absichern. Man kann aber auch in diese Derivate investieren, wenn man auf eine negative Entwicklung bei einem Institut spekulieren will.

Bei der Deutschen Bank waren die CDS-Preise Ende vergangener Woche stark angestiegen, was die Sorgen um die Gesundheit der europäischen Banken verschärft hatte. Danach war die Aktie des größten deutschen Geldhauses deutlich abgerutscht und hatte in der Spitze rund 15 Prozent verloren.

In Finanzkreisen heißt es, dass es am Donnerstagabend ein auffälliges Geschäft mit CDS der Deutschen Bank gegeben habe. Dabei habe ein Marktteilnehmer einen höheren Preis für die Kreditausfallversicherungen bezahlt als unbedingt nötig. Dieser Deal habe damit ein deutlich höheres Risiko für die Deutsche Bank signalisiert, was wiederum den Aktienkurs des größten heimischen Geldhauses gedrückt haben könnte.

Hohe Verluste für Bankaktien

Der vermutete Folgeeffekt war, dass Bankaktien am Freitag abstürzten, Staatsanleihen anstiegen und die Risikoprämien für CDS für Banken in die Höhe schnellten. Die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank sank um etwa 1,6 Milliarden Euro, die des europäischen Bankenindexes um mehr als 30 Milliarden Euro.

Wer hinter den auffälligen Transaktionen steckt, ist unklar. Die Deutsche Bank wollte die Vorgänge nicht kommentieren.

Das Handelsblatt hatte am Sonntag berichtet, dass mehrere hochrangige deutsche Banker als einen Grund für die Kursverluste der Deutschen Bank eine Attacke von Hedgefonds und anderen aggressiven Investoren über den CDS-Markt vermuten. Die Wirkungskette würde einem Banker zufolge wie folgt aussehen: Die Spekulanten decken sich am CDS-Markt mit Kreditausfallversicherungen der Deutschen Bank ein.

Gleichzeitig gehen die Investoren Wetten auf fallende Aktienkurse der Bank ein. Durch die höhere Nachfrage nach CDS steigt der Preis für die Derivate und signalisiert ein höheres Ausfallrisiko für die Schulden des Geldhauses, was wiederum den Aktienkurs belastet. Damit geht die Wette der Investoren auf.

Es gibt allerdings auch Stimmen, die der These widersprechen, dass einige wenige Geschäfte den Absturz der Deutsche-Bank-Aktie eingeleitet haben. „Es gab nicht die eine entscheidende Transaktion“, sagte eine mit dem Sachverhalt vertraute Person. „Es gab mehrere Marktteilnehmer, die sich mit CDS-Kontrakten abgesichert haben“, hieß es.

Hedgefonds und andere Marktteilnehmer hätten sich nach den Vorgängen bei Credit Suisse gegen ein Deutsche-Bank-Risiko absichern wollen. Einige Marktteilnehmer hätten auch deshalb CDS-Kontrakte auf die Deutsche Bank abgeschlossen, weil man die Deutsche Bank als Absicherung für das deutsche Banksystem verwende. „Da der CDS-Markt nicht sehr liquide ist, hat das zu Preisausschlägen geführt“, hieß es. Beweise für eine „gezielte, absichtliche Attacke“ auf die Deutsche Bank gebe es nicht.

Credit Default Swaps bereiten Aufsehern Sorgen

EZB-Chefaufseher Enria bereitet es in jedem Fall Bauchschmerzen, welche Bedeutung der „undurchsichtige und illiquide“ Markt für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) für einzelne Banken inzwischen hat. Mit dem Einsatz weniger Millionen Euro am Kreditderivatemarkt könne man die Aktien einer Bank mit einer Billionen-Bilanzsumme beeinflussen, ihre CDS-Risikoprämien bewegen sowie möglicherweise Einlagenabflüsse auslösen, sagte Enria. „Das beunruhigt mich sehr.“

Der Aufseher äußerte sich auf einer Tagung des Handelsblatts, ohne sich konkret auf die Deutsche Bank zu beziehen. „Wir sollten mehr Transparenz auf diesen Märkten haben. Vielleicht sollte der Finanzstabilitätsrat FSB überprüfen, wie diese Märkte wirklich funktionieren“, betonte Enria. Der FSB überwacht im Auftrag der G20-Staaten Gefahren für das weltweite Finanzsystem.

