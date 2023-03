Rogoff sieht die Situation der Weltwirtschaft kritisch. Es grenze an ein Wunder, dass es wegen der steigenden Zinsen und Inflationsraten nicht schon eine „systemische Krise“ gegeben habe.

Der Harvard-Ökonom sieht auch für Europa das Risiko einer Krise: Besonders Italien könnte zu einem Problem werden. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images) Kenneth Rogoff

Düsseldorf Kenneth Rogoff gehört unter den Wirtschaftswissenschaftlern nicht zur Kategorie der Crash-Propheten. Aber der Harvard-Ökonom warnt seit vielen Jahren, dass die Verschuldungs- und Rettungspolitik der vergangenen Jahre ihren Preis habe.

Jetzt mit der Rückkehr der Inflation und den steigenden Zinsen könnte drohen, was im vergangenen Jahr längst hätte passieren können: eine neue systemische Krise. Die Weltwirtschaft stehe so fragil da, wie lange nicht. Und den Regierungen und Notenbanken bleibe wohl auch dieses Mal kaum eine andere Wahl, als zu retten, was zu retten ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen