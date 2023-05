Die US-Institute hatten bis Sonntagnachmittag Gebote für die Regionalbank eingereicht. Die Regulierer ließen sich mit ihrer Entscheidung mehr Zeit als gedacht.

Denver Die krisengebeutelte First Republic Bank wird von JP Morgan übernommen. Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) teilte am Montag mit, dass der US-Einlagensicherungsfonds FDIC ein Angebot der US-Großbank zur Übernahme angenommen habe.

JP Morgan übernehme alle Einlagen, einschließlich der nicht versicherten, und „im Wesentlichen alle Vermögenswerte“ der Bank, heißt es in dem Statement. FDIC ist der Insolvenzverwalter der First Republic Bank.

Nach Angaben der Behörden hatte die First Republic Bank am 13. April dieses Jahres Vermögenswerte von etwa 229,1 Milliarden Dollar (etwa 208 Milliarden Euro) und Einlagen in Höhe von etwa 103,9 Milliarden Dollar.

