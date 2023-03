Die Rettungsaktionen der Staaten und der Vertrauensverlust an den Märkten zeigen, wie krisenanfällig das Bankensystem nach wie vor ist. Doch wie machen wir unsere Banken sicher?

Das Bankensystem im freien Fall

Weltweit versuchen Aufseher und Politiker die Ängste vor einer neuen Bankenkrise zu dämpfen. Doch die Pleite der Silicon Valley Bank und die Notfusion von UBS und Credit Suisse waren noch nicht das Ende.

Auch nach den Erfahrungen von 2008 ist es nicht gelungen, die Banken so zu regulieren, dass nicht immer wieder Risiken von der Branche ausgehen.

Dabei liegen Ideen für wirksame Reformen längst vor. Die Banken brauchen nun nicht weniger sondern mehr Regulierung.

Manchmal wohnt dem Zufall etwas Schicksalhaftes inne. Ausgerechnet am Montag, dem Tag nach der dramatischen Rettung der Credit Suisse, war Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit Topmanagern deutscher Finanzinstitute verabredet. Der sogenannte „CEO roundtable“ war seit Monaten geplant. Doch nun kam im Ministerium die Sorge auf, das Treffen könne als eilig einberufene Krisenrunde gedeutet werden. Was also tun? Absagen könnte womöglich für noch mehr Aufsehen sorgen. Man entschied sich dagegen.

