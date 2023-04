Einlagenflucht, riskante Immobilienkredite, mehr Regulierung – Mittelgroße Banken kämpfen mit einer Reihe von Problemen. Die Angst vor einer Kreditklemme in den USA nimmt zu.

Für die US-Wirtschaft spielen die mittelgroßen regionalen Banken eine sehr viel wichtigere Rolle als die Großbanken der Wall Street. (Foto: ddp/Vichie81) Blick auf die New Yorker Skyline

Denver Joe Biden hat es eilig. Der US-Präsident will mittelgroße Banken stärker regulieren und legte am Donnerstag überraschend eine Reihe an Forderungen vor, die Regulierungsbehörden umsetzen sollen.

Der Demokrat will Institute mit einer Bilanzsumme von 100 bis 250 Milliarden Dollar jährlichen Stresstests unterziehen. Ihre Liquiditätsanforderungen sollen steigen und die Zinsrisiken in ihren Bilanzen überprüft werden.

Die Botschaft des Präsidenten ist klar: Er will die Deregulierung, die unter seinem Vorgänger Donald Trump stattfand, wieder rückgängig machen. Trump hatte die Vorschriften für mittelgroße Institute wie die Silicon Valley Bank (SVB) gelockert und so die riskante Strategie des Instituts ermöglicht, die zu seinem Zusammenbruch führte. Biden war 2009 als Vizepräsident mit den Aufräumarbeiten nach der Pleite von Lehman Brothers beschäftigt und will eine neue Bankenkrise unbedingt verhindern.

