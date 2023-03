Bankenkrise Medienbericht: UBS soll offenbar Krisenbank Credit Suisse übernehmen

Die Schweizer Finanzaufsicht drängt die größte Bank des Landes zu dem Deal, berichtet die „FT“. Die Börse reagiert prompt.

Die Schweizer Bank könnte die angeschlagene Credit Suisse ganz oder teilweise übernehmen. (Foto: Bloomberg) UBS

Zürich Die Schweizer Großbank UBS soll offenbar den krisengeplagten Konkurrenten Credit Suisse ganz oder teilweise übernehmen. Das berichtet die „Financial Times“ am Freitagabend unter Berufung auf mehrere mit den Gesprächen vertrauten Personen. Die Schweizer Finanzaufsicht habe ihre Kollegen in den USA und Großbritannien darüber informiert, dass dies die bevorzugte Lösung für die Krise der Credit Suisse sei, berichtet das Blatt weiter. D„Die Führungsgremien beider Banken sollen am Wochenende zunächst individuell über den Zusammenschluss zu beraten.

Credit Suisse und UBS lehnten einen Kommentar gegenüber der „Financial Times“ ab. Die Börse reagierte prompt auf die Nachricht: In den USA gelistete Aktien der Credit Suisse verteuerten sich schlagartig um rund neun Prozent.