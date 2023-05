Bankenkrise Nach First Republic-Aus: USA erwägt höhere Einlagensicherung für Unternehmen

Twitter sorgte in den vergangenen Wochen für die schnellsten Bankruns aller Zeiten. Regulierer fordern nun höhere Garantien für Firmen, um das Finanzsystem sicherer zu machen.

Die Regionalbank wurde an die Großbank JP Morgan verkauft. (Foto: dpa) First Republic Bank

Denver Nach der Pleite der First Republic Bank am Montag ist in den USA eine Debatte um die Zukunft der Einlagensicherung entbrannt. Der Einlagensicherungsfonds FDIC, der gleichzeitig ein wichtiger Bankenregulierer ist, preschte nun mit einem Vorschlag nach vorn: Firmenkonten sollen künftig deutlich höher versichert sein als die derzeit geltende Obergrenze von 250.000 Dollar pro Bank, die derzeit sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen gilt. Das geht aus einer Analyse hervor, die die FDIC am Montag veröffentlichte.

Eine Reform der Einlagensicherung sei dringend nötig, betonte FDIC-Chef Martin Gruenberg. Seine Behörde stand im Zentrum der Bankenpleiten. Das Aus der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank im März haben bei der FDIC Kosten von gut 20 Milliarden Dollar verursacht. Die Pleite und der anschließende Notverkauf der First Republic an JP Morgan Chase könnte noch einmal gut 13 Milliarden Dollar kosten, da die FDIC Teile der Verluste übernimmt.