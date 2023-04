Bankenkrise „Nicht entschlossen genug gehandelt“: US-Notenbank räumt Fehler bei der SVB-Pleite ein

Das Aus der Silicon Valley Bank ist auch auf Versäumnisse der Aufseher zurückzuführen, geht aus einem neuen Bericht der Fed hervor. Nun droht eine schärfere Regulierung.

Die im März gescheiterte US-Bank hat einen neuen Eigentümer. (Foto: Reuters) Silicon Valley Bank

New York Es war die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA und der erste digitale Bankrun: Das Aus der Silicon Valley Bank (SVB) im März rückt auch die Rolle der Regulierer in den Fokus. Und die hätten deutlich schneller und entschlossener reagieren müssen, zeigt ein am Freitag veröffentlichter Report der US-Notenbank Fed.

So waren die Aufseher der regionalen Notenbank in San Francisco schon Monate vor der akuten Krise im März besorgt über den Zustand der SVB. Insgesamt 31 Verwarnungen hatten sie der Bank ausgestellt. Dabei ging es vor allem um das Risiko- und Liquiditätsmanagement der Bank.