Bankenkrise Rettung der First Republic verzögert sich

US-Institute reichten am Sonntagnachmittag Gebote für die Regionalbank ein. Doch der Regulierer lässt sich Zeit mit der Entscheidung

Die Regionalbank soll der FDIC unterstellt und dann direkt weiterverkauft werden. (Foto: Bloomberg) First Republic

Denver Die Rettung der krisengeschüttelten First Republic Bank ist offenbar komplizierter als zunächst gedacht. US-Banken, darunter JP Morgan Chase und PNC, gaben am Sonntagnachmittag Übernahme-Gebote an den US-Einlagensicherungsfonds FDIC ab.

Geplant war ursprünglich, dass die Bank noch vor der Öffnung der asiatischen Märkte in der Nacht zum Montag der FDIC unterstellt und danach direkt weiterverkauft wird. Somit sollte auch den Kunden der First Republic am Montagmorgen vor Bankeröffnung klar sein, wer das Institut übernommen hat. Das wurde am Wochenende in Finanzkreisen als wahrscheinlichste Lösung diskutiert.

Doch in den frühen Handelsstunden in Tokio, ab 2 Uhr deutscher Zeit, stand noch kein Käufer fest. Die FDIC war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.