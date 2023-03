 Bankenkrise: Starinvestor Warren Buffett schaltet sich nach SVB-Pleite ein

Der Starinvestor ist schon mehrmals als wichtiger Bankenretter aufgetreten und hat enge Verbindungen zu Regionalbanken und großen Instituten. Wie genau er eingreifen könnte, ist unklar.

Der Starinvestor war während der Finanzkrise 2008 bereits aktiv geworden. (Foto: AP) Warren Buffett

Denver Banker, Regulierer und Regierungsvertreter beschäftigt seit Tagen eine zentrale Frage: Wie lässt sich nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) das Vertrauen in das US-Bankensystem wiederherstellen? In die Diskussion ist offenbar auch Starinvestor Warren Buffett eingeschaltet.

Der Chef des Konglomerats Berkshire Hathaway sei mit hochrangigen Vertretern der Regierung von US-Präsident Joe Biden in Kontakt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag berichtete. Vertreter von Berkshire waren nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Während der Finanzkrise 2008 war der Starinvestor schon einmal aktiv geworden. Wenn sich Buffett an einem Unternehmen beteiligt, wird das von anderen Investoren oft als Gütesiegel gewertet. Seine Beteiligungen an Goldman Sachs und der Bank of America brachten damals dringend benötigte Stabilität in die US-Bankenwelt. Sie waren auch überaus lukrativ für Berkshires Aktionäre.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen