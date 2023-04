Amerikanische Bankkunden verschieben ihre Mittel zu Geldmarktfonds, die mit Renditen von mehr als vier Prozent locken. Das könnte die Krise der US-Regionalbanken noch verschärfen.

Nicht nur die Großbanken aus New York rücken durch die Vertrauenskrise der Regionalinstitute in den Fokus. (Foto: Reuters) Gespiegelte Fassade am Summit One Vanderbilt Observation Deck in Manhattan

New York Jamie Dimon sieht keinen Grund zur Schadenfreude. Zwar haben Bankkunden nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) im März Gelder im großen Stil von kleineren Instituten abgezogen und bei den großen Wall-Street-Häusern geparkt. „Doch die Vorstellung, dass diese Entwicklung in irgendeiner Weise gut war, ist absurd“, wetterte der Chef von Amerikas größter Bank JP Morgan Chase in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre.

„Jede Krise, die das Vertrauen der Amerikaner in ihre Banken beschädigt, schadet allen Banken“, stellte Dimon klar. Er ist der am längsten amtierende Vorstandschef eines großen US-Finanzinstituts und war in den vergangenen Wochen auch damit beschäftigt, die angeschlagene First Republic Bank aus San Francisco zu stabilisieren. Das sollte eine weitere Bankenpleite verhindern, nachdem im März drei kleinere Institute kollabiert waren.

