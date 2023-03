 Bankenkrise: Welche Gefahr Banken und Märkten durch die Zinswende droht

Steigende Zinsen lassen Banken kollabieren, Staatshaushalte leiden, Immobilienmärkte einbrechen – und die Notenbanken sind gefangen zwischen Inflations- und Krisenbekämpfung.

Die vielen Turbulenzen auf dem Finanzmarkt lassen die Sorge vor einer neuen Bankenkrise steigen. Vertrauenskrise

Mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank am vergangenen Wochenende ist die Angst vor einer Bankenkrise zurück. Kunden der Bank wurden von der US-Regierung gerettet.

Mit dem Hilferuf der Credit Suisse an die Schweizer Notenbank am Mittwochabend hat die Bankenkrise Europa erreicht. Auch zahlreiche andere Banktitel verloren massiv an Wert.

Die Banken sind nicht der einzige Sektor, der unter der Zinswende der Notenbanken leidet: Auch Immobilienmarkt, Tech-Branche und Staatshaushalte geraten in Not. US-Ökonom Kenneth Rogoff sieht die Welt auf eine Krise zusteuern.

Vielleicht soll schon ihr Anzug an diesem Tag signalisieren, dass die Zeichen an den Finanzmärkten auf Alarm stehen und dass sie das verstanden hat. Jedenfalls hat Christine Lagarde, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), an diesem Donnerstag ein außerordentlich auffälliges Alarmrot als Farbe ihrer Kleidung gewählt, als sie in Frankfurt vor die Medien tritt.

