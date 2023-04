Bankenkrisen Nach Turbulenzen im Bankensektor: Internationale Regulierer lesen Regierungen die Leviten

Frankfurt Die beiden wichtigsten internationalen Standardsetzer für Banken haben erstmals seit der Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank und der Notfusion der Credit Suisse mit der Schweizer Großbank UBS Stellung zu den dadurch verursachten Turbulenzen bezogen. Beide übten dabei teils diplomatisch, teils relativ offen Kritik daran, wie die Gesetzgeber in der Europäischen Union und den USA die Bankenreformen nach der großen Finanzkrise 2008 umgesetzt haben.

Klaas Knot, der den Finanzstabilitätsrat leitet, schrieb an die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20-Staaten: „Anders als andere Schocks der jüngsten Vergangenheit hatte diese letzte Episode ihre Wurzeln im Finanzsystem. Daher ist es umso notwendiger, dass Finanzaufsichtsbehörden daraus Lehren ziehen und entsprechend handeln.“

Der Finanzstabilitätsrat ist ein internationales Gremium, das die Arbeiten zur Aufsicht und Regulierung der internationalen Finanzmärkte koordiniert und dem Notenbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzministerien der 20 wichtigsten Industrienationen angehören.

Aus Sicht von Knot, der auch Gouverneur der niederländischen Notenbank ist, haben sich die Reformvorschläge, auf die sich die internationale Gemeinschaft nach der Finanzkrise geeinigt hat, trotz der Turbulenzen bewährt. „Ohne diese Reformen hätte der Stress, dem einige individuelle Banken ausgesetzt waren, weitere Teile des Finanzsystems anstecken können.“ Knot mahnte: „Die vollständige, zeitnahe und konsequente Umsetzung der internationalen Finanzstandards bleibt entscheidend, um die globale Finanzstabilität zu stärken.“

Knots Verweis auf die notwendige Umsetzung der international vereinbarten Reformen ist eine indirekte Kritik an die Gesetzgeber weltweit. Denn die Vorschriften für Marktpreisrisiken, die den Umgang mit Kapitalmarktturbulenzen konservativer gestalten sollen, sind noch nicht umgesetzt.

Diese Anmerkung dürfte außerdem auch eine Kritik an die Adresse der Europäischen Union sein, die die 2017 verabschiedeten Bankenreformen, die im Fachjargon Basel III und Basel IV genannt werden, noch immer nicht vollständig umgesetzt hat. Die letzten Reformarbeiten werden derzeit zwischen EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament im Trilog-Verfahren ausgehandelt. Einige der Vereinbarungen weichen deutlich von den ursprünglichen Reformvorschlägen ab.

Vorsitzender des Basler Ausschusses kritisiert die USA

Pablo Hernández de Cos, Vorsitzender des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, mahnte, die Risiken einer hohen Inflation, geringeren Wachstums und geopolitischer Spannungen seien heute noch ebenso relevant wie Anfang März. Mitte März ging die Silicon Valley Bank wegen schlecht gemanagter Zinsrisiken unter, eine Woche später wurde die Credit Suisse durch die UBS übernommen.

Der Gouverneur der spanischen Notenbank übte in einer Rede in Washington auch Kritik an den USA. Es sei zwar in Ordnung, dass die Basel-Reformen nur für international aktive Banken angewandt würden und dass es für Banken, die nicht international aktiv seien, Erleichterungen gebe. Der Basler Bankenausschuss habe aber immer auch betont, dass es wichtig sei, das Ausmaß der Überwachung einer Bank an ihrem Risikoprofil und ihrer Systemrelevanz auszurichten.

„Die jüngsten Ereignisse erinnern uns daran, dass es viele Dimensionen für die Systemrelevanz einer Bankpleite gibt, das schließt Erst- und Zweitrundeneffekte mit ein“, so Hernández de Cos.

>>> Lesen Sie auch: Die Sorge um US-Regionalbanken wächst

Die Silicon Valley Bank war schlechter als die großen Wall-Street-Banken reguliert. Unter der Regierung von Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung sogenannte mittelgroße Banken – Institute mit einem Bilanzvolumen von bis zu 250 Milliarden US-Dollar – von wichtigen Liquiditätsvorschriften befreit. Das galt auch für die Silicon Valley Bank, deren Bilanzsumme bei 210 Milliarden Dollar lag. Das kalifornische Institut wurde erst bei seiner Pleite zur systemrelevanten Bank erklärt, um es retten zu können.

Der Basler Bankenausschuss habe immer gesagt, dass Proportionalitätsgedanken nicht dazu genutzt werden sollten, „um die Robustheit der Standards zu verwässern“, und dass jede Vereinfachung der Vorschriften für kleinere Banken damit einhergehen müsste, konservativer gestaltet zu sein. In den USA ist dies nicht der Fall: Kleinere Banken – was derzeit Banken mit Bilanzsummen von bis zu 250 Milliarden Dollar einschließt – sind von diesen Vorschriften befreit.

Dagegen müssen in der Europäischen Union erst einmal alle Banken den international vereinbarten Basel-Vorschriften folgen. Von einigen besonders komplexen Regeln sind die Institute zwar befreit, aber die für sie gültigen Ersatzregeln sind im Gegenzug konservativer gestaltet.

Mehr: Bankenaufseher Campa: „Keine Krise ist wie die andere“