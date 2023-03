Bankenpleiten Volle Entschädigung für SVB-Kunden: US-Behörden verkünden Stützpaket und schließen weitere Bank

Gute Nachricht für die Kunden der Silicon Valley Bank: Sie sollen am Montag Zugang zu all ihren Einlagen bekommen. Die Signature Bank in New York wird abgewickelt. Auch hier sollen Kunden nicht zu Schaden kommen.

Die Pleite der Silicon Valley Bank hat Panik ausgelöst. (Foto: Reuters) SVB

New York Große Erleichterung in der Tech-Branche. Am Montag sollen Kunden Zugang zu ihren kompletten Guthaben bekommen, wie US-Behörden am Sonntagabend verkündeten. Es war ein überraschender Durchbruch. Zunächst war die Rede davon, dass Kunden lediglich auf 30 bis 50 Prozent ihrer Guthaben wieder zugreifen könnten. Eigentlich sind Einlagen in den USA nur bis zu einer Obergrenze von 250.000 Dollar versichert.

Finanzministerin Janet Yellen und andere Regulierer wollten jedoch verhindern, dass es am Montag zu einer Panik an den Märkten kommt und Kunden im großen Stil von anderen kleineren Banken abziehen. Daher habe man sich zu „entschlossenen Schritten entschieden, um das öffentliche Vertrauen in unser Bankensystem zu stärken“, hieß es in einer Mitteilung.

Signature Bank geschlossen