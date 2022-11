Bankenreformen Europäische Topaufseher üben scharfe Kritik an EU-Regierungen

Die Chefs der europäischen Bankenaufsichtsbehörden und die EZB warnen vor einer Verwässerung der geplanten EU-Bankenreformen. Damit sind sie allerdings nicht allein.

Der Spanier sowie die Chefs der EZB-Bankenaufsicht und der EU-Bankenbehörde Eba, Andrea Enria und José Manuel Campa, warnen vor unerwünschten Nebenwirkungen, falls die EU zu laxe Kapitalvorschriften für Banken verabschiedet. (Foto: dpa) EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

Frankfurt Die wichtigsten Finanzaufseher in der Europäischen Union haben in einem gemeinsamen Blogbeitrag vor einer Aufweichung der geplanten Bankenreformen der Europäischen Union gewarnt. „Wir sind sehr besorgt, dass es in der aktuellen legislativen Debatte im EU-Rat und dem Europäischen Parlament über das EU-Bankenpaket viele Aufforderungen gibt, von den internationalen Standards abzuweichen“, heißt es in einem Blogbeitrag des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, des Chefs der EZB-Bankenaufsicht Andrea Enria und des Chefs der EU-Bankenaufsichtsbehörde Eba, José Manuel Campa.

Nach der Weltfinanzkrise vor 15 Jahren haben Regulierer Banken an die Kandare genommen und ihnen höhere Eigenkapitalstandards und ein stringenteres Risikomanagement abverlangt. Damit soll verhindert werden, dass Banken etwa aufgrund von Spekulationen in Schieflage geraten und dass der Staat sie erneut mit viel Geld retten muss, um größere Schäden von der Gesamtwirtschaft abzuwenden.