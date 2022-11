Bankensoftware-Firma Aktivistischer Investor fordert Entlassung von Temenos-Chef

Petrus Advisers hat in einem Brief die Entlassung des CEOs der Schweizer Bankensoftware-Firma und eine Überprüfung der Firmenstrategie gefordert.

Die Papiere von Temenos werden an der Schweizer Börse SIX gehandelt. (Foto: dpa) Börse SIX in Zürich

Zürich Der aktivistische Anleger Petrus Advisers erhöht den Druck auf die Schweizer Bankensoftware-Firma Temenos und fordert unter anderem die Entlassung von Firmenchef Max Chuard. „Max Chuard ist in seiner Rolle als CEO weit überfordert und sollte mit sofortiger Wirkung entlassen werden“, schrieb Petrus Advisers in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder des Genfer Unternehmens.

Auch den Rücktritt von Präsident Andreas Andreades forderte Petrus Advisers. „Seine Rolle als De-facto-Entscheidungsträger macht es Temenos schwer, erstklassige Managementtalente anzuziehen und zu halten.“

Petrus Advisers forderte eine unverzügliche und umfassende Überprüfung der Firmenstrategie. Zudem solle eine Privatisierung oder ein Verkauf des Unternehmens geprüft werden. Von Temenos war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Temenos war nach schwachen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung im vergangenen Monat ins Visier von Petrus Advisers geraten. Der Investor, früheren Angaben zufolge mit weniger als drei Prozent an Temenos beteiligt, kündigte an, sich mit dem Financier Martin Ebner und anderen Aktionären abstimmen zu wollen. Ebner hält Angaben des Finanzdatenanbieters Refinitiv zufolge gut zehn Prozent der Temenos-Anteile. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Aktivistischer Investor Elliott steigt bei Fresenius ein – Aktie legt deutlich zu