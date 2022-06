Bankfilialen Ende des Filialabbaus? Studie weckt Zweifel an überraschenden EZB-Daten

Banken in Deutschland sollen der EZB zufolge 2021 kaum Zweigstellen geschlossen haben. Eine Schätzung des Analysehauses Barkow kommt zu deutlich anderen Ergebnissen.

Ein Anblick, der im Stadtbild immer seltener wird: Zwei Bankfilialen, die in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. (Foto: dpa) Filialen von Commerzbank und Deutscher Bank

Frankfurt Läuft der massive Schwund an Bankfilialen in Deutschland allmählich aus? Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) haben diesen Schluss in der vergangenen Woche nahegelegt. Danach soll die Zahl der Zweigstellen 2021 um gerade mal 118 Standorte auf 23.982 gesunken sein. Eine Schätzung des Analysehauses Barkow Consulting, die dem Handelsblatt vorliegt, weckt nun Zweifel an diesen Daten.

Denn der Barkow-Untersuchung zufolge dürften im vergangenen Jahr beinahe 1400 Filialen geschlossen worden sein – mindestens: Bei den Genossenschaftsbanken haben demnach rund 490 Filialen dichtgemacht. Bei den Sparkassen dürften es knapp 420 Zweigstellen gewesen sein, leitet Barkow aus bestimmten Statistiken ab, die deren Verband veröffentlicht hat. Veröffentlichungen von Commerzbank und Deutscher Bank entnimmt er Schließungen von zusammen mehr als 370 Filialen.

Peter Barkow, der Geschäftsführer von Barkow Consulting, hatte sich bereits vergangene Woche davon überrascht gezeigt, dass die Zahl der Filialschließungen fast auf null zurückgegangen sein soll.