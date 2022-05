Banking-App Geldtransferdienst Western Union startet Girokonto fürs Smartphone in Deutschland

Der US-Zahlungsdienstleister will das Konto später in ganz Europa anbieten. Es gibt Parallelen zur Anwendung des Konkurrenten Wise.

Der US-Zahlungsdienstleister hat große Pläne in Europa. (Foto: Western Union) Konto auf dem Smartphone

Frankfurt Der US-Zahlungsdienstleister Western Union startet in Deutschland ein Girokonto für das Smartphone. Es ist das erste Mal, dass Western Union, besonders bekannt als Bargeldtransferdienst, ein Girokonto anbietet. Zunächst gibt es das Konto „WU+“ in Deutschland und in Rumänien.

„Im nächsten Schritt wird das Angebot in Italien und Polen eingeführt und soll schließlich in ganz Europa sowie weiteren Märkten weltweit ausgerollt werden“, teilte Western Union auf Anfrage mit. Die nötige Banklizenz für die EU stammt von der Western Union International Bank aus Wien.

Mit dem Girokonto per App tritt Western Union in Konkurrenz vor allem mit Finanz-Start-ups (Fintechs), die ebenfalls in erster Linie auf das Smartphone-Konto setzen. Auch der Zahlungs- und Händlerdienstleister Klarna bietet seit gut einem Jahr ein Girokonto in Deutschland an. Klarna arbeitet wie N26 und inzwischen auch Revolut ebenfalls mit einer eigenen Banklizenz.