Bargeldloses Zahlen Störungen bei Kartenzahlungen: Verifone behebt Fehler bei den ersten Geräten

Frankfurt Die Probleme mit Kartenzahlungen können nun wahrscheinlich auch ohne flächendeckenden Gerätetausch behoben werden. Der Hersteller der ausgefallenen Kartenterminals, das US-Unternehmen Verifone, hat den Netzbetreibern nun ein Software-Update bereitgestellt, das die Störung beseitigen kann.

Der Zahlungsdienstleister Payone teilte am Mittwochvormittag mit, Verifone habe „nun das erforderliche Problemlösungspaket zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe die Funktionalität der betroffenen H5000-Terminals wiederhergestellt werden soll“. Man habe damit „erste positive Ergebnisse“ erzielt. Der Zahlungsdienstleister werde nun sukzessive die Technikeinsätze vor Ort koordinieren und dort durchführen, wo die Störung durch ein Update zu beheben sei.

Auch der Wettbewerber First Data/Telecash geht davon aus, dass mit dem Software-Update ein großer Teil der nicht funktionsfähigen Verifone-Terminals wieder in Betrieb genommen werden kann. Das allerdings ist meist nur direkt bei den Händlern und nicht per Fernzugriff möglich.

Laut Jörg Stahl, Vorsitzender des Bundesverbands der Electronic-Cash-Netzbetreiber (BecN) und Manger bei First Data/Telecash, hatte Verifone den Netzbetreibern bereits zuvor mehrere Software-Updates für das H5000 angeboten. Diese hätten die Kartenterminals aber nicht wieder funktionsfähig gemacht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Netzbetreiber wie Telecash, das zum US-Konzern Fiserv gehört, Payone und Concardis sorgen für die Abwicklung der Kartenzahlungen. Verifone, Marktführer in Deutschland, bietet Terminals samt nötiger Software dafür.

Viele Beteiligte sehen Hauptschuld bei Verifone

Seit Dienstag vergangener Woche sind Zahlungen per Girocard (auch bekannt unter dem Namen „EC-Karte“) und per Kreditkarte bei zahlreichen Händlern gestört. Grund dafür sind Probleme mit dem Kartenlesegerät H5000 von Verifone. Branchenkenner schätzen, dass es bundesweit etwa 100.000 davon gibt. Das wäre etwa jedes zehnte Gerät.

Der Umfang des Ausfalls gilt als einmalig in Deutschland. Die Finanzaufseher von Bafin und Bundesbank untersuchen die anhaltenden Probleme bereits. Auch die Deutsche Kreditwirtschaft, die Interessenvertretung der Banken und Sparkassen, kündigte an, „die Störung im Austausch mit den verschiedenen Beteiligten und den Aufsichtsbehörden tiefgehend analysieren und aufarbeiten“. Sie rechnet allerdings damit, dass es noch „eine Weile“ dauerr, bis das letzte Terminal ausgetauscht oder upgedatet sein werde.

Viele Beteiligte sehen die Hauptschuld bei Verifone. Das Unternehmen, das dem Finanzinvestor Francisco Partners gehört, begründete die Ausfälle mit einer „Software-Fehlfunktion“. Es gehe dabei, entgegen anders lautenden Behauptungen, nicht um ein ausgelaufenes Zertifikat.

>> Lesen Sie hier: Finanzaufsicht untersucht Probleme bei Kartenzahlungen

Betroffen von der Störung sind viele große Einzelhändler, darunter Netto, dm, Rossmann, Edeka-Märkte sowie beispielsweise Tankstellen, aber auch viele kleinere Geschäfte. Ein Teil von ihnen hat begonnen, die H5000-Terminals gegen Ersatzgeräte auszutauschen. Das gilt unter anderem für Aldi Nord, das den Tausch bereits weitgehend vollzogen hat.

Andere Händler greifen jetzt auf das eigentlich kaum mehr genutzte elektronische Lastschriftverfahren zurück, um Kartenzahlungen zu ermöglichen. Dabei bestätigen Verbraucherinnen und Verbraucher die Zahlung in der Regel mit einer Unterschrift.

Das H5000-Terminal von Verifone, seit gut zehn Jahren im Einsatz und speziell für den deutschen Markt gedacht, wird als veraltet betrachtet. In vielen Fällen würde er ohnehin dieses oder nächstes Jahr gegen ein neueres Gerät ausgetauscht.

Dieser ohnehin anstehende Tausch wird nun vielfach forciert. So hat beispielsweise First Data/Telecash „seit Beginn des Vorfalls mehrere Tausend Ersatzgeräte verteilt und zusätzlich bei tausenden Kunden vor Ort neue Geräte in Betrieb genommen“, wie das Unternehmen erklärte.

Engpass bei Kartenterminals

Doch ein rascher Terminaltausch dürfte mitunter schwierig werden, weil Kartenlesegeräte fehlen. „Es gab bereits einen Engpass an Kartenterminals – und jetzt sind Geräte noch knapper“, sagte der BecN-Vorsitzende Stahl. „Dass wenige Geräte verfügbar sind, hängt mit Lieferkettenproblemen und dem Halbleitermangel zusammen, von denen auch andere Teile der Wirtschaft betroffen sind.“

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zahlen ihre Einkäufe zunehmend per Karte. Die Corona-Pandemie, in der viele Händler um Kartenzahlungen baten, hat die Entwicklung beschleunigt. In der Folge haben viele, auch kleinere Einzelhändler sich erstmals mit Kartenterminals ausgerüstet.

Für Verifone dürfte der anhaltende Ausfall Folgen haben. Die Kartenterminals des Unternehmens, das international vertreten ist, galten bisher als zuverlässig. Doch die aktuellen Probleme verursachen sowohl bei Netzbetreibern als auch beim Handel Zusatzkosten und Umsatzauseinbußen.

Mehr: Zahlung per Giro- oder Kreditkarte bundesweit gestört – viele Einzelhändler und auch Tankstellen betroffen