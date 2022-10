Das Neugeschäft der privaten Baufinanzierung ist im September um etwa 30 Prozent gesunken. Ähnlich geht es den Volksbanken. In welchen Bundesländern der Einbruch besonders groß ist.

Für deutsche Banken und Sparkassen könnte die Schwäche in der Baufinanzierung gefährlich werden. (Foto: PR) Hausbau

Frankfurt Das boomende Geschäft mit der Baufinanzierung ist in Deutschland bei vielen Banken und Sparkassen eingebrochen. Bereits im September ging das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahresmonat drastisch zurück – teils um bis zu 30 Prozent. Das zeigt eine Handelsblatt-Umfrage unter regionalen Sparkassen- und Genossenschaftsverbänden.

Bei den Sparkassen in Baden-Württemberg und in Bayern ist das Geschäft im vergangenen Monat um je etwa ein Drittel gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Rheinland, in Westfalen und in Niedersachsen fiel das Kreditvolumen ungefähr 20 Prozent niedriger aus, der Ostdeutsche Sparkassenverband meldet ein etwas geringeres Minus.

Der Einbruch folgte abrupt. Sparkassenpräsident Helmut Schleweis sagte bereits Mitte Oktober im Handelsblatt-Interview: „Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen, viele Projekte im Planungsstadium werden storniert.“

