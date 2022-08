Bayern Flaute bei Immobilien – Genossenschaftsbanken setzen ihre Hoffnung auf die Energiewende

Frankfurt Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken suchen nach neuen Geschäftsfeldern. Denn die Flaute am Immobilienmarkt untergräbt den bislang wichtigsten Wachstumsgaranten der Genossenschaftsbanken: Kredite an das Baugewerbe und Darlehen für private Kunden, die Wohneigentum erwerben.

„Das Immobiliengeschäft scheint sich deutlich abzuschwächen. Die Kreditvergabe muss daher künftig diversifizierter erfolgen, wir müssen uns auf neue Branchen konzentrieren“, sagte der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), Gregor Scheller.

Ein möglicher Ansatzpunkt aus seiner Sicht: die Energiewende. Scheller sieht „zusätzliche Chancen“ für Volks- und Raiffeisenbanken bei der Finanzierung erneuerbarer Energien. Der Staat setze beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf Bürgerbeteiligungen. Wenn eine Energiegenossenschaft ein Windrad finanziere, wäre sie bei einer Genossenschaftsbank „optimal“ aufgehoben, wirbt Scheller.

Bei der Immobilienfinanzierung müssen die Institute ebenfalls umsteuern. Der Fokus, der bislang auf dem Neubau lag, werde sich künftig wohl stärker auf Sanierungen, „insbesondere energetische Sanierungen“ richten. Die Finanzierung von Sanierungen ist wesentlich kleinteiliger als die Finanzierung eines Immobilienkaufs. Das macht solche Kredite aufwendiger und damit eigentlich weniger lukrativ für Kreditinstitute. „Wir haben aber in der Digitalisierung viel getan, um auch in kleineren Losgrößen effizient arbeiten zu können“, betont Scheller.

Wohnungsbau bislang „maßgeblich“

Neue Geschäftschancen sind für die Institute wichtig. Denn die Flaute am Bau trifft die Volks- und Raiffeisenbanken an ihrer empfindlichsten Stelle. Für das Kreditwachstum der letzten Jahre war der Wohnungsbau Scheller zufolge „maßgeblich“. Im Firmenkundengeschäft ist die Finanzierung des Baugewerbes der „wichtigste Eckpfeiler“ im Kreditgeschäft, der allein im ersten Halbjahr auf eine überdurchschnittliche Wachstumsrate von über neun Prozent kam. Auch bei Privatkunden dominieren Immobilienfinanzierungen: Sie legten um 4,1 Prozent auf 52,9 Milliarden Euro zu.

Doch steigende Baumaterialkosten, Lieferengpässe und auch die steigenden Zinsen verpassen dem Bauboom nun einen „kräftigen Dämpfer“. Viele Bauprojekte ließen sich nicht mehr rentabel verwirklichen. „Diese Entwicklung führt jetzt schon zu außergewöhnlich vielen Stornierungen von Bauprojekten“, warnt Scheller. Und auch viele potenzielle Immobilienkäufer werden durch die hohen Zinsen vergrault. „Die Nachfrage hat sich insbesondere in den Monaten Juni und Juli deutlich abgeflacht“, sagt Scheller.

Die Volks- und Raiffeisenbanken stehen mit dieser Beobachtung nicht alleine da, wie eine Handelsblatt-Umfrage unter mehreren großen Banken zeigt. „Aufgrund stark gestiegener Finanzierungskosten, hoher Inflation und Problemen bei der Beschaffung von Baumaterialien trübt sich der Baufinanzierungsmarkt aktuell etwas ein“, sagt etwa die Commerzbank. Im ersten Halbjahr wuchs das Kreditbuch bei privaten Baufinanzierungen noch um sieben Prozent an, die Prognose für den weiteren Jahresverlauf ist vorsichtiger: „Wir gehen eher von einem Rücklauf im Neugeschäftsvolumen gegenüber dem starken Vorjahr aus.“

Bei der Sparda-Bank West aus Düsseldorf ist die Nachfrage nach Baufinanzierungen bereits im ersten Halbjahr „spürbar zurückgegangen“, das Institut plant deshalb für die zweite Jahreshälfte „vorsichtiger“. „Die Nachfrage ist noch immer hoch, wenn auch leicht rückläufig“, sagt Jana Heeg-Rupprecht, Leiterin Baufinanzierung der Hypo-Vereinsbank.

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) beobachtete zuletzt, dass „Immobilieninteressenten vor einem Kauf jetzt länger nachdenken“. Die hohen Immobilienpreise und das allgemein gestiegene Zinsniveau würden sich daher auch bei der Haspa „seit dem zweiten Quartal im Neugeschäft bemerkbar“ machen. Auch bei der Haspa gewinnt die Finanzierung von energetischen Sanierungen zunehmend an Bedeutung.

Mit Blick auf die Schwächesignale vom Immobilienmarkt fordert GVB-Präsident Scheller nun Entlastungen bei den geplanten strengeren Vorschriften für Kredite durch die Finanzaufseher. Denn Vertreter des Bundesfinanzministeriums, der Finanzaufsicht Bafin und der Bundesbank hatten im Januar aus Furcht vor einer Überhitzung des Immobilienmarkts die Eigenkapitalvorschriften für Baufinanzierungen verschärft.

Banken müssen nun ab Februar 2023 deutlich mehr Eigenkapital für solche Darlehen beiseitelegen. In der Branche schätzt man, dass sich allein dadurch die Zinskonditionen um einige Zehntelprozentpunkte verteuert haben dürften. Aus Sicht Schellers ist das in der aktuellen Lage ein Fehler, zumal sich die Lage mit Blick auf die Inflation und den unerwartet deutlichen Zinsanstieg aus seiner Sicht verändert hat. Der Kapitalpuffer wirke „pauschal und undifferenziert“, da er nicht nur für neue Darlehen gelte, sondern auch für bestehende Kredite und Anschlussfinanzierungen.

Er sieht das Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen neu zu bauen, durch die Eingriffe der Bankenaufsicht gefährdet. „Wer soll diese Wohnungen bauen angesichts steigender Energie- und Baumaterialpreise“, fragte er. „Verteuern wir jetzt mit Kapitalpuffern zusätzlich die Finanzierung, die wohlgemerkt schon durch die Zinswende steigen, sehe ich schlichtweg schwarz für das Ziel der Bundesregierung“, sagt er.

Kaum noch Verwahrentgelte

Erfreulicher ist Schellers Botschaft an die Sparerinnen und Sparer in Bayern. „Verwahrentgelte auf Einlagen werden in den kommenden Wochen kaum noch eine Rolle spielen“, sagte er mit Blick auf die Minuszinsen für hohe Sparguthaben. Laut einer Umfrage des GVB unter seinen Mitgliedsbanken mit Stichtag 30. Juni hätten „bis auf wenige Einzelfälle“ nahezu alle bayerischen Genossenschaftsbanken „entweder gar kein Verwahrentgelt mehr erhoben oder sie planen auf absehbare Zeit eine Abschaffung oder eine deutliche Senkung. Auch bundesweit haben mittlerweile die meisten Banken die Minuszinsen abgeschafft.

Allerdings legen viele Menschen in Deutschland weniger Geld zurück. Bei den Privatkunden der bayerischen Genossenschaftsbanken wuchsen die Einlagen im ersten Halbjahr nur noch um 0,2 Prozent. Scheller führt das auf eine „Normalisierung der Konsumausgaben“ nach der Coronapandemie zurück sowie auf die Folgen der Inflation, die höhere Ausgaben für Energie und Lebensmittel mit sich brächte.

Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis hatte kürzlich gewarnt, dass wegen der Inflation perspektivisch „bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte – oder mehr – monatlich für die reine Lebenshaltung“ ausgeben müssten.

„Bisher können wir diese Dramatik noch nicht erkennen“, sagte Scheller. Die Sparquote habe sich zwar abgeschwächt, es gebe aber noch einen Zuwachs. Sollten die Energiepreise aber weiter steigen, könnten die privaten Haushalte „perspektivisch“ weniger sparen. „Aber häufig hat sich in Krisen gezeigt, dass die Menschen dann auch noch stärker sparen, weil sie Vorsorge treffen wollen“, so Scheller.

