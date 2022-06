Bekämpfung von Finanzkriminalität Deutsche Bank rückt in den Vorstand des Anti-Geldwäsche-Gremiums AFCA

Der Posten im Vorstand der Anti Financial Crime Alliance ist für das Geldhaus nicht selbstverständlich. Immerhin wurden die Geldwäschekontrollen des Instituts in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.

Frankfurt Der Deutsche-Bank-Vorstand Stefan Simon übernimmt ein Mandat im Führungsgremium der Anti Financial Crime Alliance (AFCA), einer öffentlich-privaten Partnerschaft zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das teilte die Deutsche Bank mit. Bislang hatte diesen Posten ein Vertreter von HSBC Trinkaus & Burkhardt inne. Das Institut, das zur britischen Großbank HSBC gehört, verlässt das AFCA-Board im Zuge einer geschäftlichen Neuausrichtung.

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die im September 2019 eingerichtet wurde. Das Gremium, in dem Vertreter der Finanzaufsicht, der Strafverfolgungsbehörden und der Banken sitzen, soll die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung besser koordinieren, vor allem durch den Austausch von Wissen und Informationen.

Simon, der im Vorstand der Deutschen Bank unter anderem für die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Recht, Compliance und die Bekämpfung von Finanzkriminalität zuständig ist, hatte bei der AFCA seit Anfang 2021 den privatwirtschaftlich besetzten Expertenrat geleitet.

Warum die AFCA wichtig ist, hatte Simon am Dienstag auf einer Branchenkonferenz in Frankfurt selbst skizziert. Solche Kooperationen zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor würden „in den kommenden Jahren einen wachsenden Einfluss“ bei der Frage bekommen, wie Vorschriften bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität interpretiert und im Tagesgeschäft angewendet würden, so Simon. Solche Kooperationen seien „der Schlüssel, um illegale Geldflüsse zu entdecken“, sagte er auf dem „International Arab Banking Summit“.

Für den 52-Jährigen ist der AFCA-Posten ein prestigeträchtiger Erfolg. Die Deutsche Bank hatte ihm die Zuständigkeit für Compliance und die Bekämpfung von Finanzkriminalität erst im vergangenen Jahr übertragen.

Zuvor war der mittlerweile ausgeschiedene Risikovorstand Stuart Lewis dafür zuständig. Ein Grund für diese Verschiebung innerhalb des Vorstands soll die Unzufriedenheit von Aufsichtsbehörden mit den schleppenden Fortschritten des Instituts auf diesem Gebiet gewesen zu sein.

In den vergangenen Jahren galt die Deutsche Bank alles andere als vorbildlich in Sachen Geldwäschebekämpfung: Zwar hat das Institut in diesem Bereich erheblich investiert, doch immer wieder gab es auch Rückschläge.

So hatte die Finanzaufsicht Bafin wegen Mängeln bei den Geldwäschekontrollen 2018 einen Sonderbeauftragten in das Institut geschickt, dessen Mandat wegen schleppender Fortschritte im vergangenen Frühjahr sowohl erweitert, als auch verlängert wurde.

Ende April sorgte zudem eine Razzia für Aufregung. Hintergrund waren möglicherweise verspätete Geldwäscheverdachtsanzeigen der Bank im Zusammenhang mit Transaktionen des Onkels von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Der Onkel war Insidern zufolge allerdings kein Kunde der Deutschen Bank, das Geldhaus war wohl nur im Rahmen seines Korrespondenzbankengeschäfts an der Abwicklung von Zahlungen des Assad-Clans beteiligt gewesen.

