Berkshire Hathaway Buffett erhöht Anteil an Apple und zwei Ölfirmen

Der Star-Investor kaufte außerdem bei einem Videospiele-Anbieter und einem Chemie-Unternehmen zu. Ein Wert stand indes auf der Verkaufsliste von Berkshire Hathaway.

Der Star-Investor trennte sich von seinen Anteilen an Verizon. (Foto: Reuters) Warren Buffett

Denver Warren Buffett hat seinen Anteil an Apple weiter ausgebaut. So hielt Berkshire Ende Juni 894,8 Millionen Apple-Aktien, mit einem Wert von 122,3 Milliarden Dollar. Das sind knapp fünf Millionen Aktien mehr als drei Monate zuvor, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Buffett hat in der Vergangenheit nicht mit seinem Lob für Apple zurückgehalten. Der iPhone-Hersteller gehöre zu den „vier Giganten“, seines Konglomerates, betonte der Berkshire-Chef. Schon im ersten Quartal nutzte Buffett die Schwächephase der Apple-Aktie und kaufte zu. „Leider stieg der Kurs dann wieder, also habe ich aufgehört. Wer weiß wie viel wir sonst noch gekauft hätten“, sagte er Anfang Mai im Börsensender CNBC. CEO Tim Cook war im Mai auch zu Gast bei der Hauptversammlung von Berkshire am Konzernsitz in Omaha, Nebraska.

