 Berkshire Hathaway: Eine Aktie im Wert von einer halben Million Dollar

Das Papier von Warren Buffetts Konglomerat ist schon lange die teuerste Aktie der Welt. Nun hat sie einen wichtigen Rekord geknackt.

Warren Buffet kann sich freuen – er gehört zu den größten Gewinnern in diesem Jahr. (Foto: dpa) Warren Buffett

Frankfurt Warren Buffett gehört zu den großen Gewinnern in diesem Jahr. Sein Konglomerat Berkshire Hathaway ist ideal für Zeiten von hoher Inflation und großem Energiebedarf positioniert.

Das schlägt sich auch im Aktienkurs wieder. Das Papier der Klasse A stieg trotz aller Marktturbulenzen vier Tage in Folge und ging am Mittwoch zum ersten Mal zum Preis von über 500.000 Dollar aus dem Handel.

Die Berkshire-Aktie hat in diesem Jahr schon elf Prozent zugelegt und kostete 504.400 Dollar. Der breiter gefasste S&P 500, mit dem sich der 91-jährige Star-Investor gerne vergleicht, liegt dagegen gut neun Prozent im Minus.

Der Konzern aus Omaha, Nebraska konnte in der Pandemie und auch schon in den Jahren davor nicht mit den Tech-Unternehmen mithalten, die damals besonders angesagt waren. Doch in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen ist Berkshire ideal positioniert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen