Berliner Fintech Solaris-CEO Roland Folz tritt ab – Ex-Barclays-Manager kommt

Nach sechs Jahren an der Spitze verlässt Folz das Berliner Fintech im kommenden Jahr. Sein Nachfolger bringt jahrelange Erfahrung in der Bankenbranche mit.

Das erst 2016 gegründete Finanz-Start-up hieß bis Ende Juli noch Solarisbank. (Foto: Solarisbank) Solaris in Berlin

Frankfurt Chefwechsel bei der Berliner Solaris: Der bisherige CEO Roland Folz verlässt das Unternehmen zum 30. April 2023. Sein Nachfolger wird der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der Kreditplattform auxmoney, Carsten Höltkemeyer. Das gab das Fintech am Donnerstagmittag bekannt.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit einem neuen CEO an der Spitze das nächste Kapitel aufzuschlagen“, sagte Folz. Die Fortschritte, die die Firma im Jahr 2022 gemacht hätte, bildeten die Grundlage für die Entwicklung in den kommenden Jahren unter der Führung von Höltkemeyer. Insgesamt sechs Jahre stand Folz an der Spitze des Berliner Unternehmens.

Sein Nachfolger startet bereits zum 1. November dieses Jahres als Mitglied des Vorstands und designierter CEO. Höltkemeyer war vor seiner Aufgabe bei auxmoney unter anderem knapp sieben Jahre bei der Commerzbank (damals noch Dresdner Bank) sowie zehn Jahre bei Barclaycard, wo er das deutsche Geschäft verantwortete.

Der neue CEO der Berliner Solaris. (Foto: Pressefoto) Carsten Höltkemeyer