Berliner Neobroker Trade Republic expandiert in elf Länder der Euro-Zone

Künftig ist der Neobroker in insgesamt 17 Ländern vertreten. Die Kundenzahl sowie das verwaltete Vermögen sollen deutlich höher sein als bislang offiziell kommuniziert.

Der Neobroker erschließt neue Märkte. (Foto: dpa) App von Trade Republic

Frankfurt Trade Republic begibt sich auf Expansionskurs: Der Berliner Neobroker erschließt elf neue Märkte und ist damit künftig in insgesamt 17 Märkten der Euro-Zone vertreten. Das gab Trade Republic am Dienstagmorgen bekannt.

„Die Inflation in der Euro-Zone ist stark angestiegen – das sollte ein Weckruf für alle Europäer sein“, sagte Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. Alle Europäer müssten Zugang zum Kapitalmarkt haben, um langfristige Investitionen tätigen zu können, am Wirtschaftswachstum teilzuhaben und so letztendlich für den Ruhestand vorzusorgen.

Bislang war der Neobroker in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Österreich vertreten. Künftig können auch Menschen aus Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, der Slowakei und Slowenien auf das Angebot von Trade Republic zugreifen.