Berliner Smartphonebank „Es ist völlig unklar, wer was macht im Unternehmen“ – Kritik an N26-Chefs hält an

Frankfurt Die Kritik an den Gründern und Chefs der Berliner Smartphonebank N26, Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal, ist hart. In einer Mail hatten sechs Führungskräfte den beiden im Februar 2022 unter anderem „eine Kultur der Angst und der Schuldzuweisung“ sowie „kontrollierendes Verhalten“ vorgeworfen. Die Beziehung zwischen den Gründern und dem Rest des Führungsteams sei „gestört“, hieß es weiter.

In einem Interview hat sich Stalf nun erstmals öffentlich zu den Vorwürfen geäußert – und gibt sich gewohnt selbstbewusst. „Die Berichterstattung basiert auf einer internen Feedback-E-Mail, die mehr als ein Jahr alt ist. Wir wollen bei N26 eine sehr offene Kultur leben, und ich glaube daran, dass wir die haben“, sagte Stalf dem Newsletter „Finance Forward“. Er ergänzte aber auch: „Die Kritikpunkte nehme ich sehr ernst.“

Stalf und Tayenthal haben N26 im Jahr 2013 gegründet, seitdem stehen die beiden gebürtigen Österreicher an der Spitze des Unternehmens.

Einigen Managern reichen die Fortschritte der beiden Gründer nicht aus. Von den sechs Führungskräften, die die Mail unterzeichnet haben, sind nur noch drei im Unternehmen. Kurz vor Jahresfrist verließ es Finanzchef Jan Kemper, später dann Risikochef Thomas Grosse. Einem Insider zufolge war einer der Gründe das nicht überzeugende langfristige Konzept der Smartphonebank.

Das Handelsblatt hat in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Insidern gesprochen. Die meisten von ihnen sind mit der Führungskultur von Stalf und Tayenthal nach wie vor unzufrieden. Die Frustration auf der zweiten und dritten Managementebene sei extrem, sagte einer von ihnen. „Es ist völlig unklar, wer was macht im Unternehmen.“

Eine N26-Sprecherin sagte, dass Feedback sowohl in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen als auch zweiwöchentlich anonymisiert abgefragt werde. Das Unternehmen habe in den vergangenen 18 Monaten eine Reihe wichtiger Meilensteine erreicht wie etwa die Umwandlung zur AG, heißt es. „Zugleich konnten wir unsere Position als attraktiver Arbeitgeber weiter stärken und verfügen heute über eine im Branchenvergleich sehr niedrige Fluktuationsrate“, so die Sprecherin weiter.

Mit Alex Weber, der die Bereiche Marketing und Expansion verantwortet, könnte allerdings bald der nächste Abgang bei N26 folgen. „Mit Alex sprechen wir seit Längerem darüber, dass er was Eigenes gründen will“, sagte Stalf. Einem Insider zufolge wird neben Weber der Abgang eines weiteren Managers diskutiert.

Aufsichtsrat von N26: Zweifel an nötiger Distanz

Manche Gesprächspartner sind der Ansicht, dass es seit dem Brief im Februar 2022 durchaus Fortschritte bei der Unternehmensführung gegeben habe. Klar sei aber auch, dass Gründer unabhängig von Hierarchien bei vielen Themen mitmischen wollten und anders agierten als angestellte Vorstandschefs von Großbanken.

Fortschritte habe es auch durch die Einführung eines Aufsichtsrats im November 2022 gegeben. Dieser sei mit Governance-Experten wie Barbara Roth von der Deutschen Börse und Julian Deutz von der Verlagsgruppe Axel Springer besetzt und sorge dafür, dass die Abstellung fehlerhafter Prozesse und Kontrollsysteme im Unternehmen Priorität genieße, heißt es von Insidern.

Neben Roth und Deutz gehören dem Aufsichtsrat noch Jörg Gerbig, Robert Kilian sowie der Vorsitzende Marcus Mosen an. Manche Mitarbeiter zweifeln, dass alle Aufsichtsratsmitglieder die nötige Distanz mitbringen. Mosen zählte schließlich zu den ersten N26-Investoren. Kilian war von 2015 bis 2020 als Generalbevollmächtigter und Chefjurist (General Counsel) bei N26 tätig.

„Wir brauchen im Aufsichtsrat Leute, die hinter dem Produkt stehen und an uns glauben“, sagte Stalf. Die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats sei deutlich ausgeprägter, weil er mit unabhängigen Leuten besetzt sei, die auch aus anderen Branchen kommen. „Da haben wir ein starkes und unabhängiges Kontrollorgan, das wir nicht verstecken müssen“, so der Mitgründer.

Berliner Smartphonebank N26

Die Probleme reißen trotzdem nicht ab. So platzte Anfang des Jahres kurz vor Abschluss etwa der Deal mit dem niederländischen Wertpapierhändler Bux. N26 sei die Komplexität zu hoch gewesen, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Zudem hätten sich die Unternehmen nicht auf eine neue Managementstruktur und die Bewertung einigen können. Laut einem Bericht des „Manager Magazin“ stellte Stalf die Bewertung der Firma in letzter Minute infrage, wollte so den Preis drastisch drücken.

Die Smartphonebank hatte sich lange auf das klassische Bankgeschäft konzentriert und auf weitere Angebote wie den Aktien- oder Kryptohandel verzichtet. Im November 2022 startete das Unternehmen dann eine Kooperation mit dem Wiener Krypto-Start-up Bitpanda, um zumindest Kryptowährungen anbieten zu können. Es ist das bislang einzige nennenswerte Produktupdate seit dem Start von N26.

Bafin sieht weiterhin Defizite bei N26

Laut einem Investor wurden weitere Produkteinführungen verschoben, weil sich das Unternehmen darauf konzentriere, die von der Finanzaufsicht Bafin monierten Mängel abzustellen. Die Bafin ist der Ansicht, dass N26 viele Jahre lang zu schnell gewachsen ist und seine Prozesse und Kontrollen nicht entsprechend weiterentwickelt hat. Im November 2021 schickte die Behörde deshalb einen Sonderbeauftragten in die Bank und ordnete an, dass N26 pro Monat maximal 50.000 Neukunden aufnehmen darf.

Kürzlich haben die Behörden dem N26-Management in einem Gespräch Finanzkreisen zufolge wiederholt deutlich gemacht, dass sie nach wie vor Defizite bei der Neobank sehen. Dabei gehe es vor allem um Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Bei der Behebung anderer bankaufsichtlicher Themen komme N26 dagegen schneller voran.

Ein konkretes Datum, wann die Wachstumsbeschränkungen aufgehoben werden könnten, habe die Bafin in dem Gespräch nicht genannt. Die Finanzaufsicht wollte sich dazu nicht äußern.

Bei N26 hatten viele gehofft, dass die Auflagen der Bafin bald fallen. Dass es nun anders kam, setzt die Führung unter Druck. Denn so bleibt das mögliche Wachstum weiter überschaubar. 2021 schrieb N26 einen Jahresverlust von 172 Millionen Euro. Der damalige Finanzchef Kemper deutete im Oktober des vergangenen Jahres an, dass die Bank wohl auch 2022 Verluste geschrieben hat, die jedoch geringer ausfallen dürften als 2021.

N26 laut CEO Stalf „sehr gut durchfinanziert“

Zuletzt hatte die Firma Ende 2021 bei einer Finanzierungsrunde 700 Millionen Euro eingesammelt und war dabei mit 7,7 Milliarden Euro bewertet worden. Laut Stalf sei das Unternehmen „damit sehr gut finanziert“. N26 sei „unabhängig von zusätzlichen externen Investitionen stabil und langfristig stark kapitalisiert“.

Auf die Frage, ob Stalf jemals in Erwägung gezogen habe, seinen Posten als CEO abzugeben, antwortete er ausweichend: „Ich erwarte von jeder Führungskraft, sich selbst zu hinterfragen. Nicht jeden Tag. Aber in regelmäßigen Abständen mache auch ich das.“

