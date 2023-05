Berliner Smartphonebank N26 bietet in Spanien 2,26 Prozent auf Tagesgeld – andere Märkte sollen folgen

Auch die Berliner Smartphonebank wirbt mit hohen Zinsen um neue Kunden. Dabei ist der Druck groß, auch in Deutschland eine entsprechende Sparlösung anzubieten.

Das Unternehmen startet ein neues Sparkonto. (Foto: dpa) Smartphone-Bank N26

Frankfurt Der Wettbewerb um die Einlagen von Sparern verschärft sich: Nun steigt auch die Berliner Smartphonebank N26 ein. Das Unternehmen führt ab sofort ein neues Sparkonto ein – und bietet seinen Kunden 2,26 Prozent Zinsen auf ihre Einlagen an. Das teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit.

Kunden in Deutschland müssen sich aber vorerst noch gedulden, das Angebot gilt nur für Kunden in Spanien. N26 teilte nur mit, dass die Smartphonebank beabsichtige, die „Verfügbarkeit von verzinslichen Sparguthaben in den anderen europäischen Märkten schrittweise zu erweitern“.