Beteiligungsmarkt Kauf von 1a Berlin-Tyre: Finanzinvestor Rivean baut Reifenplattform

Das Private-Equity-Haus setzt auf etablierte Mittelständler. Nun kauft das Portfoliounternehmen Best4Tires einen Reifengroßhändler aus Berlin.

Der nächste Schritt könnte den Süden Deutschlands abdecken. (Foto: Best4Tyres) Logistikhalle mit Pkw-Reifen von Best4Tyres

Frankfurt Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) leidet unter den Folgen des Ukrainekriegs – doch es gibt auch Lichtblicke. Vor allem die Finanzinvestoren lassen sich von den widrigen Bedingungen nicht abschrecken und ziehen ihre Transaktionen durch.

Jüngstes Beispiel ist die Beteiligungsgesellschaft Rivean Capital. Ihr Portfoliounternehmen Best4Tires, ein Anbieter rund um Reifen, Felgen und Kompletträder in Deutschland und Europa, hat eine Vereinbarung über den Erwerb des Reifengroßhändlers 1a Berlin-Tyre GmbH & Co. KG mit Sitz in Bernau bei Berlin getroffen.

„Wir schaffen Plattformen für bestimmte Investmentthemen, wobei wir das Geschäft des Kernunternehmens mit durchschnittlich vier Zukäufen ausbauen. Der Erwerb von 1a Berlin-Tyre ist dafür ein Beispiel“, sagt Andreas Klab, Partner bei Rivean Capital.