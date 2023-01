Bilanzsaison Europäischen Banken profitieren von steigenden Zinsen – doch die Risiken sind groß

Die Zinswende verleiht den Instituten Rückenwind. 2023 müssen sie sich aber auf mehr Kreditausfälle und einen härteren Kampf um Einlagen einstellen.

In den kommenden Wochen legen die europäischen Banken ihre Zahlen vor, darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank. (Foto: dpa) Skyline von Frankfurt

Frankfurt Nach den Bilanzzahlen der US-Banken blicken Investoren in den kommenden Tagen gespannt nach Europa. Vor allem ein Thema dürfte dann wieder im Fokus stehen: Die Zinswende.

Seit dem vergangenen Sommer hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euro-Raum viermal in Folge angehoben, zuletzt im Dezember auf 2,5 Prozent. Der zurzeit noch wichtigere Einlagenzins, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen, stieg von 1,5 auf 2,0 Prozent. Die Euro-Währungshüter wollen mit den Zinserhöhungen die nach wie vor hohe Inflation bekämpfen.

Auch die Bank of England (BoE) hob die Leitzinsen in Großbritannien zuletzt um 50 Basispunkte auf 3,5 Prozent an. Der höchste Stand seit 14 Jahren und zugleich die neunte Zinserhöhung in Folge.