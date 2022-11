Bilanzskandal Ex-Wirecard-Chef Markus Braun muss sich schon ab 8. Dezember vor Gericht behaupten

Das Landgericht München I hat den Termin für den Prozessauftakt terminiert – und zunächst 100 Verhandlungstage bis Ende 2023 angesetzt.

Der frühere Wirecard-CEO Markus Braun führte den Wirecard-Konzern bis zu dessen Pleite fast zwei Jahrzehnte lang. Er weist alle Betrugsvorwürfe zurück. (Foto: Reuters) Markus Braun

Düsseldorf, Frankfurt Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun muss sich schon in wenigen Wochen vor Gericht verantworten. Das Landgericht München I teilte am Mittwoch mit, dass die Hauptverhandlung im Prozess um den milliardenschweren Betrugsskandal bei dem ehemaligen Dax-Konzern Wirecard am 8. Dezember beginnen wird.

Die 4. Große Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Markus Födisch hat bis Ende 2023 zunächst 100 Termine angesetzt. Verhandelt wird in einem Sitzungssaal in der Stettnerstraße in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Dort läuft seit gut zwei Jahren bereits der Prozess im Dieselskandal gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler.

Braun steht im Mittelpunkt des Prozesses um den größten Bilanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Aschheimer Zahlungsdienstleister Wirecard war im Sommer 2020 zusammengebrochen, nachdem der einst wertvollste Finanzkonzern Deutschlands zugeben musste, dass ein angebliches Treuhandvermögen in Milliardenhöhe nicht existierte.

Wirecard-Prozess: Mehr als 700 Aktenbände der Ermittler