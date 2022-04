Bilanzskandal Staatsanwaltschaft München verlangt von Russland Auslieferung von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek

Wirecards Ex-Asienchef ist auf der Flucht. Münchner Ermittler vermuten ihn in Moskau und richten dorthin ein Rechtshilfeersuchen. Offen bleibt, warum das Bundeskanzleramt die Informationen nicht weitergab.

Jan Marsalek ist seit dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters auf der Flucht. Er gilt als zentrale Figur des Milliardenbetrugs. (Foto: dpa) Fahndung nach Ex-Wirecard-Vorstand

Düsseldorf Die deutsche Justiz hat im Fall des flüchtigen früheren Wirecard-Vorstands Jan Marsalek ein Rechtshilfeersuchen an die russische Regierung gestellt. Die Staatsanwaltschaft München I will damit die Auslieferung Marsaleks erwirken. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise über den Vorgang berichtet.

Mit der Sache vertraute Personen bestätigten gegenüber dem Handelsblatt, dass der Bericht stimmt. Weder die Staatsanwaltschaft noch der Verteidiger von Jan Marsalek wollten sich auf Nachfrage äußern.

Noch vor den Osterfeiertagen soll die Staatsanwaltschaft München das Inhaftnahmeersuchen an die russischen Behörden geschickt haben. Darin verlangten die Ermittler von der russischen Justiz, den weltweit gesuchten Marsalek aus einem Versteck in Moskau zu holen, in Haft zu nehmen und an Deutschland auszuliefern. Das Ersuchen enthalte den genauen Fluchtort des 42-Jährigen im Januar 2021.