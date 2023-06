Bilanzskandal Wirecard-Insolvenzverwalter hält Fälschungen für erwiesen

Laut Inssolvenzverwalter Michael Jaffe sind die Wirecard-Asiengeschäfte komplett erfunden. Dem Handelsblatt liegt der Bericht an das Münchener Amtsgericht vor.

Wirecard war vor drei Jahren zusammengebrochen, nachdem sich 1,9 Milliarden Euro aus dem Geschäft mit Kunden in Asien, die auf Treuhandkonten liegen sollen, als nicht existent erwiesen. (Foto: Reuters) Wirecard-Zentrale in Aschheim bei München

Düsseldorf, München Das Geschäft von Wirecard mit angeblichen Partnern in Asien war nach neuen Erkenntnissen von Insolvenzverwalter Michael Jaffé komplett erfunden. Die entsprechenden Vermutungen hätten sich im vergangenen halben Jahr erhärtet, heißt es in Jaffés fünftem Sachstandsbericht an das Münchner Amtsgericht, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Bericht ist 139 Seiten lang, dazu gibt es zahlreiche Anlagen.

In seinem Bericht stellt der Gutachter klar, dass er der „von einzelnen Beteiligten in den Raum gestellten Behauptung“ nachgegangen sei, nachdem Wirecard echtes Geschäft mit Drittpartner in Asien gemacht habe. Mit den „einzelnen Beteiligten“ meint Jaffé vor allem den langjährigen Wirecard-Chef Markus Braun.