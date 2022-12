Bilanzskandal Wirecard-Prozess: Psychiater sollen ehemaligen Chefbuchhalter begutachten

Am Donnerstag beginnt der Prozess zum größten Wirtschafts-Skandal der bundesdeutschen Geschichte. Nun bestehen Zweifel an der Schuldfähigkeit eines der drei Angeklagten.

In dem Hochsicherheitssaal der JVA München-Stadelheim beginnt am Donnerstag der Strafprozess gegen drei ehemalige Wirecard-Manager. (Foto: dpa) Gerichtssaal in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim

Düsseldorf Kurz vor Beginn des mit Spannung erwarteten Wirecard-Prozesses gibt es eine überraschende Wendung. Nach Informationen des Handelsblatts hat das Landgericht München I zwei forensische Psychiater als Sachverständige bestellt. Sie sollen Stephan von Erffa begutachten, den ehemaligen Chefbuchhalter von Wirecard.

Ein Sprecher bestätigte dem Handelsblatt, die Ärzte seien engagiert, um „während der Hauptverhandlung zu den von der Kammer für erforderlich gehaltenen Fragen Stellung zu nehmen“.

Sollte sich herausstellen, dass von Erffa im mutmaßlichen Tatzeitraum gesundheitlich beeinträchtigt war, könnte dies eine mögliche Schuld ausschließen oder mildern. Beobachter erwarten ein kurzes Statement der Anwältin von Erffas zu Prozessbeginn. Vorher wollte sie sich nicht äußern.

Wirecard-Prozess beginnt Donnerstag

Bei den Sachverständigen handelt es sich um Norbert Nedopil und Kolja Schiltz. Nedopil arbeitet an der Universitätsklinik München in der Forensischen Psychiatrie, Schiltz leitet die Abteilung. Beide äußerten sich auf Anfrage nicht zu ihrer Rolle in Deutschlands größtem Wirtschaftsstrafprozess.

