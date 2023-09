Bilanzskandal Wirecards Insolvenzverwalter fordert Dividenden zurück

Insolvenzverwalter Michael Jaffé fordert von institutionellen Wirecard-Anlegern Millionen zurück. Kleinanleger sollen aber verschont bleiben.

Der Konzern war 2020 in die Pleite gerutscht. (Foto: dpa) Zahlungsdienstleister Wirecard

Berlin, Düsseldorf Der Insolvenzverwalter des ehemaligen Dax-Konzerns Wirecard fordert Dividenden von Großaktionären zurück. Entsprechende Rückforderungsschreiben seien jüngst an „bekannte Großaktionäre“ versendet worden, bestätigte ein Sprecher von Michael Jaffé dem Handelsblatt am Freitag, „weil es an der Rechtsgrundlage für die ausgezahlten Dividenden fehlt.“

Konkret gehe es um die Dividenden für die Jahre 2017 und 2018. Jaffé habe vor allem professionelle und institutionelle Investoren wie beispielsweise die Frankfurter Fondsboutique Acatis kontaktiert, teilte der Sprecher mit. Gegenüber Privatanlegern würden „in Abstimmung mit dem Gläubigerausschuss“ keine Ansprüche geltend gemacht.

Wirecard war im Juni 2020 in die Pleite gerutscht, nachdem 1,9 Milliarden Euro in den Büchern fehlten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Vorstand um den flüchtigen Manager Jan Marsalek vor, die Bilanz des Zahlungsdienstleisters mit Scheingeschäften aufgebläht zu haben. Auch Jaffé ist laut seinem Sachstandsbericht von Mitte Juni überzeugt: Wirecard erwirtschaftete 2017 und 2018 „keine Gewinne, sondern erhebliche Verluste“.