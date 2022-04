Bill Hwang Gründer des Pleite-Hedgefonds Archegos wegen Betrugsverdachts verhaftet

Der Kollaps des Hedgefonds Archegos hat Banken weltweit zehn Milliarden Dollar gekostet. Nun muss sich Gründer Bill Hwang für die Pleite verantworten.

Der Archegos-Gründer muss sich unter anderem wegen Betrugs verantworten. (Foto: PR) Bill Hwang

Zürich, New York Die juristische Aufarbeitung einer der größten Finanzskandale der jüngeren Wall-Street-Geschichte beginnt: Der Gründer des Pleite-Hedgefonds Archegos, Bill Hwang, ist am Mittwoch in New York verhaftet worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Demnach werfen ihm die Strafverfolger vor, Archegos als „Instrument für Marktmanipulationen und Betrug“ verwendet zu haben.

Er soll den Wert seines Portfolios mit riskanten Finanzwetten von 1,5 Milliarden Dollar auf 35 Milliarden Dollar hoch getrieben haben. Noch am Mittwoch könnte Hwang einem Richter vorgeführt werden. Auch der Finanzvorstand von Archegos, Patrick Halligan, ist den Berichten zufolge im Fokus der Strafverfolger.

Die beiden Finanzmanager müssen sich in elf Anklagepunkten gegenüber der US-Justiz verantworten. Dazu zählen unter anderem Betrug, Wertpapierbetrug sowie kriminelle Verschwörung. Archegos verspekulierte sich mit stark gehebelten Wetten auf Aktien vom chinesischen Technologiewert Baidu bis zum US-Medienkonzern Viacom CBS.