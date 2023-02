 BNP Paribas: Klimaschützer verklagen französische Großbank

Drei Umweltschutzorganisationen wollen BNP Paribas vor Gericht zum Ausstieg aus der Finanzierung von Öl- und Gasgeschäften zwingen. Die Erfolgschancen der Klage sind aber unsicher.

Die französische Bank weist die Kritik der Umweltschützer zurück. (Foto: Bloomberg) BNP-Paribas-Zentrale in Paris

Paris Ein Bündnis von Klimaschützern will die französische Großbank BNP Paribas vor Gericht zum Ausstieg aus der Finanzierung von Öl- und Gasgeschäften zwingen. Die Nichtregierungsorganisationen Oxfam, Friends of the Earth and Notre Affaire à Tous werfen dem größten Finanzinstitut der Euro-Zone vor, gegen ein französisches Gesetz aus dem Jahr 2017 zu verstoßen, das Unternehmen zur „Sorgfaltspflicht“ bei Umweltrisiken verpflichtet.

BNP Paribas sei die Nummer eins in Europa und die Nummer fünf weltweit bei der Finanzierung von fossilen Energien, teilten die drei Organisationen am Donnerstag mit. Zwischen 2016 und 2021 habe das Institut 55 Milliarden Dollar in den Öl-, Kohle- oder Gassektor gesteckt. BNP Paribas sei die „schmutzigste Bank Frankreichs“, ließen die Aktivistengruppen verlauten.