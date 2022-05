BNPL Geld von Peter Thiel: Berliner Fintech Mondu erhält 40 Millionen Euro

Frankfurt Wahrscheinlich ist noch kein anderes deutsches Fintech so schnell so teuer geworden. Erst im vergangenen August wurde das Berliner Finanz-Start-up Mondu gegründet. Nun könnte Mondu, das den Online-Rechnungskauf für Firmen anbietet, womöglich bis zu 300 Millionen Euro wert sein.

Denn Mondu erhält 43 Millionen Dollar (40 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Montagmorgen mitteilte. Angeführt wir die Finanzierungsrunde von Valar Ventures, der Investmentgesellschaft des Tech-Milliardärs Peter Thiel. Zuvor hatte das Fintech bereits 14 Millionen Dollar eingesammelt.

Laut dem Branchenportal „Deutsche Start-ups“, das bereits vor einigen Wochen über die anstehende Kapitalrunde berichtet hatte, lag Mondus Bewertung („pre money“) bereits bei 145 Millionen Euro. Mit den frischen Mitteln dürfte es deutlich mehr sein. Mondu äußert sich dazu nicht.

Der Fall von Mondu, gestartet von den erfahrenen Gründern Malte Huffmann und Philipp Povel, zeigt, dass Investoren speziellen Zahlungsfirmen noch immer viel zutrauen. Zwar gilt die Bezahlart „Buy now, pay later“ (BNPL), die Mondu für Firmen anbietet, als großer Trend beim Onlinebezahlen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch vom schwedischen Fintech Klarna, das BNPL bekannt gemacht hat, gab es diese Woche schlechte Nachrichten. Klarna, das bislang wertvollste Start-up Europas, streicht zehn Prozent der Stellen. Auch bei der Bewertung gibt es Fragezeichen, die Aktienkurse vieler börsennotierter Paymentfirmen wie Paypal, Affirm und Adyen sind bereits abgerutscht. Gerade BNPL-Firmen dürften die steigende Inflation und die Abkühlung der Wirtschaft zu schaffen machen.

Umso beachtlicher ist die große Kapitalrunde für Mondu. Bei BNPL geht es im Kern darum, dass Onlinehändler ihren Kunden, Verbraucherinnen und Verbrauchern oder Firmen möglichst einfach Kauf auf Rechnung und Kauf auf Raten anbieten können. Diese – eigentlich traditionellen – Bezahlarten heißen im Branchenjargon BNPL und gelten als Alternative zu Kreditkarte und Bezahlmethoden wie Paypal. Bei Mondu gibt es bisher nur den Rechnungskauf. Das Fintech erhält vom Händler eine Art Provision, einen kleinen Anteil des Umsatzes, der über Mondus Zahlungsmethode läuft.

Rechnungskauf bisher oft noch auf Papier

Klarna hat Rechnungs- und Ratenkauf für Verbraucher entwickelt. Händler, die die Bezahlarten nutzen, zahlen dafür eine Gebühr an Klarna, wobei Klarna noch etliche weitere Dienstleistungen für den Handel anbietet. Den Klarna-Ansatz will Mondu auf die Welt der Mittelständler übertragen – und ist dabei nicht allein.

Ein weiteres Berliner Fintech, Billie, hat ein ähnliches Geschäftsmodell. Mit Topi will sogar ein drittes deutsches BNPL-Fintech starten. Die Idee dahinter: Die Händler sollen mehr absetzen und vor Ausfallrisiken geschützt sein.

Während Klarna vor allem Händler adressiert, die an Verbraucherinnen und Verbraucher verkaufen, legen Mondu, Billie und Topi den Fokus auf Händler, die sich an Geschäftskunden (Business-to-Business, kurz B2B) richten – „B2B-Payments“ nennt sich dieser Teil des Zahlungsverkehrs, dem ein großes Wachstum zugetraut wird. „Kleine und mittelgroße Unternehmen kaufen zusehends online ein und haben immer noch relativ wenig Zugang zu Finanzierungen“, erklärt Co-Gründer Huffmann. Er sieht die Möglichkeit, „ein relevantes Unternehmen aufzubauen“.

>>> Lesen Sie auch: Onlinebroker Flatexdegiro legt zweitbestes Quartal der Firmengeschichte hin

Dabei geht es nicht nur um den puren Rechnungskauf, sondern vielmehr um die geschickte Einbindung in die Systeme der Händler und anderer Unternehmen, die über Onlinemarktplätze verkaufen. An sich sei BNPL für kleine und mittlere Unternehmen nicht revolutionär, sagt Sebastian Maus, Partner der Beratungsfirma Roland Berger. Rechnungskauf, die Finanzierung und der Forderungsankauf existierten schon lange. „Aber durch die Automatisierung, Standardisierung und Systemintegration bei den Händlern besteht viel Verbesserungspotenzial, das neue Anbieter versuchen zu heben“, meint Maus. Heute würden Zahlungen meist noch auf dem Weg der Papierrechnung oder per E-Mail und anschließender Banküberweisung laufen.

Das sieht Markus Ampenberger, Partner des Beraters BCG, ähnlich. Er weist zudem darauf hin, dass der Markt für Onlinezahlungen von Unternehmen generell wächst. Die Zahl der B2B-Plattformen steige. „Amazon Business ist vielleicht die bekannteste, es gibt daneben viele weitere, oft spezialisierte Marktplätze.“

Billie hat sein Geschäftsmodell geändert – für BNPL

Darauf setzt auch Billie. Das Fintech, das bereits 2016 gegründet wurde, hat sein Geschäftsmodell – ursprünglich Factoring, also Forderungsfinanzierung, für Onlinehändler – geändert und bietet nun im Wesentlichen Online-Rechnungskauf für Firmen als Bezahlmethode an. „Wir gehen davon aus, dass Händler immer mehr Online-Marktplätze aufbauen und entsprechend online an ihre Kunden verkaufen werden“, sagt Co-Gründer Christian Grobe.

Das Fintech wird nach eigenen Angaben mit 550 Millionen Euro bewertet. Es arbeitet mit einer eigenen Factoringlizenz. Mondu dagegen kooperiert dafür mit der Raisin Bank, die zur Zinsplattform Rasin, bekannt für ihre Marke Weltsparen, gehört.

Bis Ende 2023 wolle Billie ein Angebot in allen größeren europäischen Ländern starten, kündigt Grobe an. Er verweist darauf, dass Billie bereits mit Klarna kooperiert. Bei Mondu wiederum haben auch Klarna-Manager investiert.

Ob der deutsche Markt groß genug ist für drei Fintechs mit einem ähnlichen Angebot, ist indes zweifelhaft. Hinzu kommt: Große Finanzierungs- und Absatzprobleme haben die meisten kleinen und mittelgroßen deutschen Firmen bisher nicht. Viele nutzen die klassische Überweisung nach einem Kauf auf Rechnung.

Dass beispielsweise Klarna selbst das Geschäft mit B2B-Händlern nicht forciert, hält Ampenberger für nachvollziehbar. Der E-Commerce für Unternehmen funktioniere in wesentlichen Aspekten anders als das Onlineshopping von Verbrauchern – etwa bei der Risikobeurteilung des Geschäftskunden. So müssen Verbraucher eine Rechnung meist nach 14 oder 30 Tagen begleichen. Unternehmen haben bis zu 120 Tage Zeit.

Gleichwohl betrachten es Marktkenner als möglich, dass größere Paymentfirmen erst die Entwicklung im B2B-Segment beobachten und je nach Entwicklung später selbst einsteigen oder zukaufen. Auswahl gäbe es. In mehreren Ländern sind bereits Anbieter mit entsprechenden BNPL-Produkten aktiv.

Mehr: N26-Co-Gründer Tayenthal zu Kontoschließungen: „Möchte mich aufrichtig entschuldigen“