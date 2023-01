Börsenbetreiber Mehrländerbörse Euronext umgarnt deutsche Unternehmen

Frankfurt .

Die Software- und Eventsparte des Konzerns will in Deutschland zahlreiche neue Kunden gewinnen.

Die Mehrländerbörse Euronext geht mit ihrer Software- und Eventsparte auf Kundenfang in Deutschland. Das Unternehmen hat dafür ein Team in der Bundesrepublik aufgebaut und eröffnet am Donnerstag eine Niederlassung in Frankfurt – quasi vor der Haustür des Konkurrenten Deutsche Börse.

„Wir haben bereits rund 30 Kunden in Deutschland, darunter auch Dax-Konzerne“, sagte der zuständige Euronext-Manager Pierre-Edouard Borderie dem Handelsblatt. „Unser Ziel ist es, die Zahl unserer Kunden in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich zu steigern.“ In der Bundesrepublik gebe es rund 2,5 Millionen kleine und mittelgroße Unternehmen. „Das Marktpotenzial ist also riesig.“

Borderie leitet die Sparte Euronext Corporate Services. Sie bietet Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen Softwarelösungen an, unter anderem in den Bereichen Investor-Relations, Governance und Compliance. Darüber hinaus organisiert sie für Kunden virtuelle Veranstaltungen wie Investorentage, Hauptversammlungen und Pressekonferenzen. „Wir bieten dies in den Firmenzentralen der Unternehmen an, aber auch in Kongresszentren oder in unserem neuen Studio in Frankfurt“, erklärt Borderie.

Darüber hinaus bereitet seine Einheit junge Unternehmen auf die Anforderungen vor, die sie bei einem Gang an den Kapitalmarkt erfüllen müssen. In diesem Bereich sind auch die Deutsche Börse und die Börse Madrid aktiv.

Bei der Euronext wurden deutsche Unternehmen bisher von anderen europäischen Standorten aus betreut. Künftig wird ein fünfköpfiges Team in Deutschland hauptverantwortlich für alle existierenden und neuen Kunden sein. Mit von der Partie ist auch Bastian Lange, den die Euronext von der Deutschen Börse abgeworben hat. Lange hat mehr als 15 Jahre für Deutschlands größten Börsenbetreiber gearbeitet, zuletzt als Chef des Community-Managements in Frankfurt.

Das Angebot von Dienstleistungen, mit deren Hilfe Unternehmen mit Investoren kommunizieren und ihre regulatorischen Verpflichtungen erfüllen können, ist eine Ergänzung zum klassischen Börsengeschäft. „Die Euronext hat das Ziel, ihre Ertragsquellen zu diversifizieren“, betont Borderie. „Wir sind Teil dieser Bestrebung.“

Mehrere deutsche Firmen sind an der Euronext gelistet

Darüber hinaus gehen Finanzexperten davon aus, dass die Euronext manche deutsche Unternehmen auch deshalb umgarnt, um ihnen einen Börsengang an der Euronext schmackhaft zu machen. Der Konzern betreibt Handelsplätze in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Portugal.

Die Corporate-Services-Sparte habe nicht die Agenda, Unternehmen für ein Listing an der Euronext zu gewinnen, sagte Borderie. „Aber natürlich ist die Euronext ein internationaler Börsenbetreiber, und wenn ein deutsches Unternehmen Interesse an einem Börsengang hat, leiten wir es gerne an die zuständigen Kollegen bei der Euronext weiter.“

Firmen gehen in aller Regel in ihrem Heimatland an die Börse. Die Euronext konnte in den vergangenen Jahren allerdings bereits einige deutsche Unternehmen anlocken, unter anderem die Pharmaunternehmen Vivoryon und TME Pharma. 2021 feierten die Recyclingfirma Pyrum und die Börsenhülle European Healthcare ihr Debüt an der Euronext.

Mehr Sorgen als die Euronext macht dem Management der Deutschen Börse jedoch die Konkurrenz durch große amerikanische Börsen. Da die US-Kapitalmärkte größer sind und es dort mehr spezialisierte Analysten und Investoren gibt, liebäugeln gerade deutsche Tech-Firmen mit einem Börsengang in Amerika.

Die Mainzer Biotechfirma Biontech, die wegen ihres Coronaimpfstoffs mittlerweile weltweit bekannt ist, ging bereits 2019 in den USA an die Börse. Der Industriegasekonzern Linde will sich nach der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair von der Deutschen Börse zurückziehen und sich künftig auf sein Listing in New York beschränken.

